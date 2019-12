Officieel: dit is de nieuwe Mercedes GLA

De 'A-klasse op hoge poten' is terug. Maak kennis met de tweede generatie GLA.

Dat de vorige generatie A-klasse en GLA broers van elkaar waren was duidelijk zichtbaar. Het voor- en achteraanzicht van de modellen leken sterk op elkaar. Met de onthulling van de nieuwe GLA heeft Mercedes duidelijk gemaakt de crossover een meer eigen smoel te willen geven. De basis van de A-klasse is nog steeds te zien, maar de nieuwe GLA heeft ook wat elementen meegekregen van de dit jaar geïntroduceerde GLB.

De GLA is de zoveelste crossover van Mercedes. De Duitsers proppen het segment helemaal vol zodat je voor zo’n beetje iedere denkbare layout bij het merk terechtkunt. De GLA zal een directe concurrent worden van onder meer de BMW X2. Zowel qua uiterlijk als motoren kan de GLA die strijd aangaan.

Wat opvalt is dat de nieuwe GLA 14 mm minder lang is in vergelijking met zijn voorganger. Daarentegen is de breedte met 30 mm toegenomen. Ook is de GLA 104 mm in de hoogte gegaan. In het interieur heeft Mercedes winst geboekt op de ruimte. De nieuwe crossover heeft 22 mm meer hoofdruimte voorin en 116 mm meer beenruimte achterin in vergelijking met zijn voorganger. De bagageruimte is met 435 liter 14 liter toegenomen.

Mercedes lanceert de GLA in twee smaakjes. Als regulier model en als AMG 35. In alle gevallen gaat het om viercilindermotoren. In eerste instantie zal de nieuwe GLA leverbaar zijn als GLA 200 met een 163 pk sterke benzinemotor. Deze auto komt met een 7G-DCT en sprint in 8,7 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 210 km/u. Meer reguliere uitvoeringen volgen later. De Mercedes-AMG GLA 35 heeft een tweeliter turbo viercilinder met 306 pk en 400 Nm koppel. 0-100 km/u doet de AMG in 5,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/u.

De nieuwe Mercedes GLA verschijnt in het voorjaar van 2020 in Europa. In de zomer maakt de crossover ook zijn opwachting in de Verenigde Staten en China. Wat de Benz mag gaan kosten is op dit moment nog niet bekend.