Tesla moet Nederlandse klanten teleurstellen

Een aantal Nederlandse klanten die met smart wachten op de Model 3 hebben slecht nieuws te horen gekregen.

Het is het einde van het jaar. Dat betekent oliebollen, vuurwerk én nog even snel je EV op kenteken knallen voor de lage bijtelling. Het einde van het jaar staat in Nederland voor sommige automerken garant voor drukte om nog snel auto’s op kenteken te krijgen. Tesla is zo’n merk dat het erg druk heeft met de Model 3. Helaas voor diverse klanten heeft Tesla geen goed nieuws.

Wat is er aan de hand?

Om nog in aanmerking te komen voor die 4%-bijtelling is het zaak dat de auto uiterlijk 31-12-2019 op kenteken staat. Per 1-1-2020 gaan de nieuwe regels in en dat betekent een verdubbeling in de bijtelling naar 8%. Wie via de baas een leaseauto mag uitkiezen heeft echter te maken met doorgaans strenge afspraken omtrent het budget. Daardoor moet de Model 3 dit jaar op kenteken komen, anders kan de auto buiten het leasebudget vallen en gaat het feest niet door.

Hier zit het probleem. Tesla communiceerde dat als je in oktober een nieuwe Model 3 zou bestellen, je deze vòòr 31-12-2019 geleverd zou krijgen. Op deze uitspraak moet de Amerikaanse autobouwer terugkomen, want Tesla gaat het niet voor elkaar krijgen om aan de vraag te voldoen. De Model 3 Long Range en de Model 3 Performance kan nog wel voor de jaarwisseling een kenteken krijgen, de Standard Range Plus gaat niet meer lukken.

Is er een oplossing?

Tesla heeft contact opgenomen met leasemaatschappijen. De leasemaatschappijen moeten klanten informeren over deze zaak. Tesla heeft men de drie volgende alternatieven gegeven:

Kosteloos annuleren

Levering in 2020

Kiezen voor een andere (lees: duurdere versie)

Optie één is vervelend, want je hebt geen auto. Optie twee is vervelend, want duurdere bijtelling en mogelijk komt dit niet uit met je leasebudget. Optie drie is vervelend, want dezelfde consequenties van optie twee. Al met al komt het erop neer dat diverse klanten die een order hadden openstaan het haasje zijn en dit jaar geen Tesla Model 3 met 4%-bijtelling gaan krijgen. Via het ‘Het grote Tesla Levering topic‘ op het Tweakers-forum hebben forumleden te kennen gegeven dat hun Model 3 niet meer in 2019 geleverd kan worden.

Autoblog.nl heeft Tesla deze week om een reactie gevraagd, maar vooralsnog hebben we geen terugkoppeling ontvangen over dit onderwerp.