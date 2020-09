Officieel: eerste Formule 1 race met publiek! - Autoblog.nl

Het is officieel. Voor het eerst dit seizoen zal er een Formule 1 race worden verreden met écht publiek.

Tot nu toe was het een wat eentonig beeld tijdens de races in de Formule 1. Zonder publiek moet je er zelf thuis maar het beste van maken. De organisatie probeert zelf ook het één en ander, bijvoorbeeld door juichende fans op televisies te laten zien langs het circuit. Maar die korte fragmenten van enkele seconden op de schermen met “Go Hamilton!” brengt alleen maar plaatsvervangende schaamte naar boven.

Gelukkig komt daar spoedig verandering in. Aankomende weekend is de Grand Prix van Italië. Zojuist is officieel bevestigd dat er publiek aanwezig zal zijn. Uiteraard zullen de tribunes niet bomvol gevuld zijn met mensen. Er is een maximum aangesteld van 250 fans. En dit zijn niet zomaar supporters. Om het zorgpersoneel in het zonnetje te zetten zullen die 250 fans bestaan uit onder andere artsen en verpleegsters.

De aankomende race is op Monza. Een plaats in de regio Lombardije. Juist deze regio werd begin dit jaar als eerste Europees gebied enorm hard getroffen door het coronavirus. De GP van Italië zal niet de enige race zijn met publiek dit seizoen. Ook volgend weekend, wanneer het Formule 1 circus neerstrijkt op het circuit van Mugello, zal er publiek worden toegelaten.