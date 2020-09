BREEK: enige vrouwelijke F1-manager houdt het voor gezien - Autoblog.nl

Claire Williams heeft vandaag haar afscheid aangekondigd als team verantwoordelijke van Williams.

End of an Era. Zo zou je het vertrek van Claire Williams het beste kunnen omschrijven. Je kunt erover discussiëren ff de beslissing geheel als een verrassing komt. Williams presteert al seizoen -helaas- ondermaats. Overigens heeft Williams geheel de eer aan zichzelf gehouden en zelf besloten te stoppen in haar functie.

Claire Williams is al 18 jaar betrokken bij het Formule 1-team. Sinds 2013 nam ze het stokje van haar vader over als team verantwoordelijke bij Williams. De epische tijden die vader Frank Williams beleefde zijn al lang vervlogen. Tegenwoordig voelt het team meer als een opvulling aan in het veld en dat is toch zonde van de mooie naam van Williams. Schare troost is dat Williams op dit moment niet als enige ondermaats presteert, maar dat geheel terzijde.

Wiliams was tot voor kort altijd een familieteam. In augustus werd het Formule 1 team verkocht vanwege geldproblemen. Het bedrijf is nu in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Om de nieuwe eigenaren een frisse start te geven kondigt Claire Williams haar vertrek aan. Dat zegt de team verantwoordelijke in een statement. De aankomende GP van Italië in Monza zal haar laatste race zijn als teambaas bij Williams. Met het vertrek van Claire is de familie Williams ook niet langer betrokken bij de activiteiten van het team.

It is with a heavy heart that I am stepping away from my role with the team. I had hoped to continue my tenure long into the future and to preserve the Williams family’s legacy into the next generation. I have taken the decision to step away from the team in order to allow Dorilton a fresh start as the new owners. It has not been an easy decision but it’s one I believe to be right for all involved

Claire Williams