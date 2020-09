Red Bull legt uit waarom Albon trager is dan Verstappen - Autoblog.nl

Hij staat op plekje vier, maar met een gigantisch groot gat tussen hem en Bottas. Nu verklaart Helmut Marko waarom Albon zo traag is.

Terwijl teamgenoot Max Verstappen dit seizoen iedere race op het podium heeft kunnen afsluiten (uitgezonderd Oostenrijk), heeft Alexander Albon er dit seizoen duidelijk wat meer moeite mee. Zijn beste resultaat tot nu toe was de vierde plaats bij de GP van Stiermarken, een plek die hij sindsdien niet heeft kunnen behalen. Hij mag dan ook van geluk spreken dat hij in het klassement nog op de vierde plaats staat, al staat hij alles behalve veilig daar. Het gat met Leclerc en Norris is drie puntjes, tussen hem en Bottas zitten er 59 punten.

Albon mag dus flink aan de bak, wil hij niet verder afzakken in het klassement. Maar waarom rijdt Albon toch zo traag, als Verstappen met praktisch dezelfde auto wél het podium weet te halen? Nou, volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt het tóch aan de auto. Soort van, dan.

Tegen Motorsport Magazin zegt hij namelijk dat Red Bull een probleem had aan het begin van het seizoen. Hun chassis zou volgens windtunneldata bepaalde downforce-waarden halen, die in de werkelijkheid niet werden gehaald. Met andere woorden, de auto was minder plakkerig dan ze hadden gehoopt.

Hier kwamen ze kennelijk pas akelig laat achter, waardoor ze tijdens de races de problemen op moesten zien te lossen. “En in deze korte tijdsperiode was het niet mogelijk om dezelfde onderdelen te hebben voor beide auto’s”, zegt Marko. Daardoor hadden beide coureurs niet per se dezelfde auto. Vermoedelijk kreeg Verstappen daarbij de betere onderdelen, al bevestigt Marko dit niet. Dit zou echter wel een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het wat matige optreden van Albon.

Een ander probleem is dat ze tijdens de trainingen nog aan het spelen waren met de auto en verschillende suspension settings uitprobeerden. Daardoor kon hij moeilijk wennen aan de auto en de mogelijke nieuwe onderdelen die hij had gekregen. Marko wijst erop dat het nog maar zijn tweede seizoen is, op het gebied van aanpassingsvermogen kan Albon dus nog wel het een en ander leren, zo lijkt Marko te suggereren.

In ander nieuws; Marko gaat ook in op DAS. Dit stuursysteem van Mercedes zorgde voor aardig wat commotie binnen de Formule 1. Mercedes mag het dit seizoen nog gebruiken, maar volgend jaar niet meer. Red Bull was hier niet blij mee, maar zei achter de schermen zelf ook aan zo’n systeem te werken. Dat blijkt kennelijk niet zo makkelijk te zijn als ze hadden gehoopt.

Red Bull is namelijk gestopt hun DAS te ontwikkelen. Marko noemt het gewicht als een probleem, daarnaast duurde het ontwikkelen nogal lang. De verwachting is dat dit systeem pas bij de laatste race van het seizoen klaar zou zijn. En dat zou ook meteen de laatste race zijn waarbij je het kan gebruiken. Dat is zonde van het geld en de tijd, uiteraard. Tijd en geld die ze beter in een cursusje aanpassingsvermogen voor Albon kunnen steken.