Brabham BT62R is een extreem straatlegaal monster - Autoblog.nl

De nieuwe Brabham BT62R eet Ferrari’s voor ontbijt, zeg maar.

Zo ongeveer elke maand kunnen we een nieuw supercarmerk verwelkomen. Het is altijd even afwachten wanneer de plannen stranden en men failliet gaat. Dat is niet denigrerend bedoeld, maar helaas de keiharde realiteit.

Ergens weten enthousiaste petrolheads investeerders te vinden voor een supercar-project dat bijna altijd strandt in het grote niets. In sommige gevallen lukt het overigens wél en dat is precies waar die supercarmerken voor gaan.

Brabham BT62R

Een van die merken is het Australische Brabham. Aanvankelijk was Brabham een Formule 1-raceteam. Heel veel later zagen we Brabham terugkomen als BMW-tuner, alhoewel dat een compleet ander bedrijf was dat gewoonweg de naam Brabham gebruikte. Nu is Brabham weer iets meer terug naar zijn roots. De eerste Brabham was een trackday-wapen, voor nu is er de Brabham BT62R, die helemaal straatlegaal is!

Roadlegal

Dus in dit geval staat de ‘R’ in de naam niet voor Race, maar voor Roadlegal. De BT62R heeft een grotere rijhoogte, alhoewel de betere verkeersdrempels in Capelle aan de IJssel vermeden dienen te worden. Ook is de uitlaat een stukje stiller en staat de Britse supercar op straatbanden.

Interieur van de Brabham BT62R

In het interieur zien we de conversie ten opzichte van de trackday-versie nog duidelijker. Met dit soort projecten is het dan meestal een raceauto, maar dan met de racekuip in Connolly-leder en bluetooth-speaker. Zo niet in de Brabham BT62R. Deze heeft namelijk een raai afgewerkt lederen interieur, airconditioning, radio (optioneel) en verwarmbare voorruit. In een supercar!





Bruutste motor van 2020?

Onder de achterklep van de Brabham BT62R tref je een van de bruutste motoren van 2020 aan. Het is niet zozeer de sterkste in zijn klasse, maar wel een heel coole. Want de 5.4 liter V8 is namelijk geheel atmosferisch. Qua vermogen en trekkracht kom je niets te kort, want de achtcilinder in de Brabham BT62R levert namelijk 700 pk en 667 Nm. Deze is gekoppeld aan een sequentiële transmissie, die de krachten overbrengt aan de achterwielen, uiteraard.

De Brabhan BT62R komt sneller dan gedacht, want verwacht wordt dat het eerste exemplaar ergens in de komende weken al afgeleverd gaat worden. Prijzen zijn (nog) niet bekend.