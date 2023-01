Italiaanse premier met ballen: EU-ban verbrandingsmotor ‘onredelijk’

Eindelijk iemand die het zegt. De Italiaanse premier is het niet eens met de EU-ban op de verbrandingsmotor in 2035.

De verkopen van elektrische auto’s gaan hard. Steeds meer autobezitters kiezen voor een elektrische variant als ze een nieuwe auto kopen. Logisch ook wel, mede gezien de gunstige fiscale regelingen.

De Europese Unie (EU) heeft ambities en iedereen moet zich daaraan aanpassen. De EU heeft zich onder meer het doel gesteld om in 2035 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. En daarom moet de verbrandingsmotor weg!

EU-ban op verbrandingsmotor onzin, aldus Italië

Nu kan je dus nog kiezen, maar in 2035 niet meer. Dan moet iedere nieuwe auto in Europa elektrisch zijn. Dit is onderdeel van de klimaatplannen, waar ons land ook stevig op inzet.

Premier Meloni van Italië is het hier niet mee eens. Zij is aanvoerder van een nogal behoorlijk rechtse coalitie en zegt dat ze haar bezwaren tegen het verbod ‘krachtig’ naar buiten zal brengen. Hiernaast deelt ze mee dat het verbod ‘onredelijk is’ en dat ze het beschouwd als zeer schadelijk voor de productiesector. Dit zei de premier tijdens een persconferentie.

Haar land heeft natuurlijk veel mooie autofabrikanten. Denk aan Fiat, Ferrari of Alfa Romeo. Zij zullen ongetwijfeld bij haar aangeklopt hebben om hun belangen te vertegenwoordigen. Tel daarbij op dat de auto-industrie goed is voor meer dan 268.000 banen en je begrijpt waarom de premier voor hun in de bres springt.

Lastig

Met name voor de producenten van Italiaanse sportwagens zal het lastig worden. Merken zoals Ferrari en Lamborghini hebben moeite om (volledig) over te stappen op elektrisch aangedreven auto’s.

En terecht! Natuurlijk moeten we allemaal ons steentje bijdragen, maar een algemeen verbod is wellicht overdreven. Het initiatief moet vanuit de markt komen, met een zetje van de overheden. Zodoende halen we (misschien) de doelen wel en kunnen exotische merken zoals Ferrari gewoon blijven doen wat ze zo goed kunnen.