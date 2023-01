Nederland gaat bromfiets met verbrandingsmotor TOCH verbieden

Nederland gaat de snor- en bromfiets met plofmotor keihard verbeiden.

De gehele transitie naar elektrische mobiliteit (man wat klinkt dat interessant zeg) heeft ook een hoop voordelen. Ja, het is jammer dat de atmosferische V12 niet zal terugkeren en dat we sommige unieke geluiden nooit meer zullen horen op het asfalt, maar het heeft ook voordelen.

Want zeg nu zelf, een 1.0 driecilinder turbo met 100 pk rijdt niet zo fijn als een elektromotor met 100 pk. En het geluid dat zo’n drieiclinder bromtol maakt, stemt ook niet echt gelukkig. Maar er zijn meer voordelen. Want niet alleen auto’s gaan over op elektrische aandrijving, bromfietsen ook.

Teruggefloten door EU

En dat zou nog weleens heel erg snel kunnen gaan gebeuren. Het gaat in dit geval specifiek om de snor- en bromfietsen met verbrandingsmotor. Die wil de staatssecretaris van Verkeer en Infrastructuur zo snel mogelijk verbeiden.

Die plannen waren er al eens eerder. Toen werd de Tweede Kamer teruggefloten door de EU. Er komt namelijk al een verbod aan voor de verbrandingsmotor voor brommers en snorfietsers. En ondanks dat we wel extra BPM mogen betalen op auto’s (officieel ook in strijd met de EU-regeltjes), mag de staat dus niet een verbod zo maar invoeren. Een niet gekozen orgaan (EU) bepaalt dus wat er gebeurt, ondanks dat een wel gekozen orgaan (onze Tweede Kamer) anders wil. De wereld op zijn kop, natuurlijk.

Nederland gaat bromfiets verbieden, opnieuw

In een brief aan de kamer heeft Vivianne Heijnen (de staatssecretaris van Verkeer en Infrastructuur) het een en ander toegelicht. Er zijn ‘nieuwe inzichten’ waardoor het nu ineens toch mogelijk is. In eerste instantie kijkt ze naar een optie om het gehele verbod Europees te regelen. De kans is aannemelijk dat dat plan niet gaat lukken. De staatsecretaris is op dit moment de mogelijkheden aan het verkennen om het alsnog landelijk vervroegd in te voeren.

De verwachting is dat er aan het einde van dit jaar er meer over bekend is. Dan kan men uitsluitsel er over geven. Mocht het niet lukken, dan geldt er in 2025 nog altijd een Europees verbod op de bromfiets met verbrandingsmotor. We zijn benieuwd wie dan de Gilera Runner met Polini-uitlaat van de buurjongen gaat confisqueren, want wat een klerekabaal maakt dat ding, zeg. Dat is overigens ijdele hoop, want het gaat om de verkoop van NIEUWE snor- en bromfietsen die aan banden wordt gelegd.

Enfin, de brief aan de kamer van Staatsecreatris Heijnen kun je hier lezen.

Via: BNR