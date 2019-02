Officieel: Ferrari SF90, de auto die het dit jaar gaat flikken?

Ferrari heeft vanmorgen de nieuwe F1-auto voor het aankomende seizoen gepresenteerd.

Het zijn sombere jaren voor Ferrari op het gebied van Formule 1. De afgelopen seizoenen weten de Italianen het maar niet voor elkaar te krijgen de kampioenstitel binnen te slepen. Deze auto is het symbool van de frisse start voor het F1-team uit Maranello.

Aan coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc de zware taak om Italië weer trots te maken. Een nieuwe coureur, een nieuwe auto en, ook niet onbelangrijk, een nieuwe teambaas. Onder leiding van Mattia Binotto moet Ferrari vechten tegen de onder meer de Red Bulls en Mercedessen op het veld. Eind 2018 kreeg Maurizio Arrivabene de zak bij Ferrari vanwege tegenvallende resultaten.

Tijdens de presentatie stond Ferrari CEO Louis Camilleri stil bij het feit dat Scuderia Ferrari dit jaar 90 jaar bestaat. De Italianen zullen er dan ook op gebrand zijn om van dit aankomende seizoen een succes te maken.

The car embodies the latest state of the art technology, reflects the new regulations for the coming season and is the fruit of the combined enormous work and talent of everyone in the Scuderia – Louis Camilleri