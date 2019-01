Ferrari teambaas Arrivabene is ontslagen

Donderslag bij een donkerblauwe hemel.

Het zijn een paar rare seizoenen geweest voor de Scuderia Ferrari. Natuurlijk, de Mercedes van (met name) Lewis Hamilton was veelal sneller, maar bij de aanvang van een nieuw seizoen leek het erop dat Ferrari het gat gedicht had. Die hooggespannen verwachtingen kon Ferrari niet waarmaken.

Daar zullen verschillende redenen voor zijn. Misschien heeft Ferrari te lang vast gehouden aan de stokoude, zeer sympathieke en vaak licht beschonken fin Kimi Raikkonen. Misschien is Vettel een geweldige coureur, maar heeft hij niet de mentaliteit van Schumacher om een compleet team ‘te dragen’. Misschien was de Ferrari soms erg goed, soms wat minder. Uiteraard is het een samenloop van omstandigheden.

Als dat het geval is, kan er maar één iemand worden aangewezen: de teambaas. In dit geval is dat Maurizio Arrivibene. Het doorgaans betrouwbare Gazetta Dello Sport weet te melden dat de tijd van Arrivabene er op zit. De nieuwe Ferrari CEO John Elkann heeft Arrivabene ontslagen en een nieuwe teambaas aangesteld: Mattia Binotto.

Arrivabene kwam over van sponsor Marllboro en werd aangesteld in 2015 als teambaas. Hij moest Ferrari naar een wereldtitel loodsen. Daarvoor kreeg hij een van de meest gewilde coureurs op de startgrid: Sebastian Vettel. In al die jaren waren de prestaties van Ferrari ondermaats voor de hoge bazen van Ferrari. Sergio Marchionne heeft hem lang een hand boven het hoofd gehouden, maar toen de beste man overleed, werd de toekomst van Arrivabene erg onzeker. Binotto werd in 2016 technisch directeur bij de Scuderia.