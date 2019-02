Land Rover zet streep door dit nieuwe model

Gaat lekker daar bij de Britten.

Jaguar Land Rover is flink aan het snijden. Zette het concern eerder een streep door de peperdure Range Rover SV Coupé, nu laat men weten dat de Land Rover Discovery SVX er niet gaat komen in de beloofde productievorm, bericht Autocar.

De Discovery SVX werd in 2017 gepresenteerd en moest een nieuw label aanboren binnen JLR onder de Special Vehicle Operations (SVO) divisie. SVX-modellen moesten een ruiger uiterlijk krijgen met de focus op offroad én performance. De Discovery SVX zou het eerste model worden, maar verder dan een concept lijkt JLR voorlopig niet te komen. Onder de kap van het concept gaat een 525 pk sterke 5.0 supercharged V8 schuil.

Aanvankelijk zou SVX het derde label van Land Rover worden, naast de SVR- en SVAutobiography modellen. Hoewel de Discovery SVX in zijn brute vorm niet gaat komen, laat een woordvoerder wel weten dat de SVX-plannen niet in de prullenbak verdwijnen. De kans is aanwezig dat er in de toekomst alsnog een Land Rover SVX product het licht zal zien.

Als reden zegt JLR dat de 5.0 V8 niet langer de Discovery als bestemming heeft. Mocht er ooit een Discovery SVX komen, dan kunnen we totaal andere auto met een zes- of viercilinder verwachten. Best jammer, want de Supercharged V8 is een parel van een blok en het concept was een bruut apparaat om te zien.