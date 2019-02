Deze Maybach S-klasse is het neusje van de zalm

Doorsparen voor een Bentley of, nog een stapje verder, Rolls-Royce? Gooi het over een andere boeg met deze Mercedes-Maybach.

De S-klasse is het beste wat Mercedes in het gamma heeft. Mercedes-Maybach doet er nog een schepje bovenop en deze HOFELE-Design S-klasse moet de overtreffende trap zijn. Het bedrijf combineert luxe met een uitgesprokener uiterlijk. Het moet natuurlijk wel je ding zijn.

Ze noemen het zelf de HOFELE Ultimate S. De auto op de foto’s is slechts een voorbeeld van wat mogelijk is, want het bedrijf zegt dat elke auto naar smaak kan worden aangepast. Het maak niet uit welke kleur of kleuren je de Mercedes wil hebben. In dit geval is het een Obsidian Black met Tiffany Gold combinatie. Het thema van twee kleuren komt terug in het interieur.

HOFELE wil naar eigen zeggen de auto enigszins chique houden. “Je zult bij ons geen overdadig gebruik van carbon materialen zien”. Een verademing in de wereld van luxe of performance auto’s, waar carbon tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is. HOFELE-Design GmbH is opgericht in 1983 en is contractueel partner van Daimler AG. Het bedrijf uit Donzdorf kwam recent nog aan bod toen ze de Panamericana grille op non-AMG modellen gingen aanbieden.