Kvyat vindt uitsluiten Russische sporters niet eerlijk

Daniil Kvyat vindt het uitsluiten van Russische sporters niet eerlijk, zegt hij op social media. Heeft hij een punt, of preekt hij voor eigen parochie?

Wie had gehoopt dat de oorlog in Oekraïne inmiddels voorbij zou zijn, komt helaas bedrogen uit. Op het moment van schrijven van dit stukje bijvoorbeeld rolt er een Russisch konvooi van meer dan 60 kilometer lengte richting Kiev. En de raketten slaan helaas ook nog achter elkaar in.

Het blijft een moeilijke situatie. Vanuit het westen komt vooralsnog geen directe militaire steun, dat is blijkbaar te gevaarlijk. Wel worden er wapens geleverd, maar dat is het dan wel zo’n beetje. En wat blijft er dan over? Sancties voor de Russen. En veel ook.

Russische sporters voelen de sancties ook

De sancties van de ‘vrije wereld’ tegen de Russen treffen voornamelijk financiële instellingen. Dat wil zeggen, Russische bedrijven en burgers kunnen niet of nauwelijks bij hun geld, handel drijven wordt moeilijker gemaakt en er ontstaat al gauw een tekort aan van alles en nog wat in Rusland.

Maar ook volgen er andere sancties. Zo besloten de grote Amerikaanse filmstudio’s geen films meer naar Rusland te brengen, levert Volvo Trucks geen vrachtwagens meer aan Poetin en zijn vrienden en worden de Russische sporters massaal uitgesloten. Tegen de zin in van Daniil Kvyat.

Sporters kunnen er niets aan doen, zegt Kvyat

Zo wordt de Champions League finale niet meer in Sint Petersburg gehouden en gaat de Grand Prix van Rusland niet door. Bovendien wordt de Rus Nikita Mazepin waarschijnlijk weggestuurd bij zijn Team Haas uit de F1. En dat is allemaal tegen het verkeerde been van oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Hij zegt vrij vertaald:

“Het verbannen van Russische atleten en teams van internationale evenementen is een oneerlijke oplossing en gaat in tegen wat sport ons in principe leert: eenheid en vrede. Wie anders dan wij, sporters, zullen de komende tijd helpen om landen samen te brengen”

Maar dat hij de maatregel om Russische sporters uit te sluiten niet eerlijk vindt, wil niet zeggen dat hij voor de oorlog is.

“Ik vind het afschuwelijk om twee buurlanden in een conflict te zien. Ik wil niet dat militaire acties en oorlogen de toekomst van de mensheid beïnvloeden. Ik wil dat mijn dochter en alle kinderen kunnen genieten van deze prachtige wereld”,

Op zich heeft Kvyat een punt, deze zinloze oorlog is ook niet de schuld van de sporters. Bovendien zou hij zelf zijn LMP2-debuut maken in het FIA World Endurance Championship. En dat kan ook niet, als Russische sporters worden uitgesloten.

Al met al is het een vreselijke en ook nog eens erg moeilijke situatie en kunnen we alleen hopen dat die idioot van een Vladimir Poetin gauw bij zinnen komt en lekker met pensioen gaat.

Op een afgelegen plek liefst, waar we hem nooit meer hoeven te zien of te horen.