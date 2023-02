Gouden viercilinder is duur!

Deze bijzondere gouden viercilinder op Marktplaats is duur, maar ook uniek.

Een unieke gouden plug-in hybride op Marktplaats. Het is er één van de 25 stuks gebouwd en gespoten in de chique kleur Sun Gold Matte. De auto is zo goed als nieuw en een zeldzame limited edition super saloon. Het is namelijk de Polestar 1 Final Edition.

Polestar 1 Final Edition occasion

Deze Final Edition Polestar 1 is eigenlijk hagelnieuw en markeert het einde van de productie van het model. Om mee af te sluiten werden er dus 25 stuks gebouwd. Nou is de Polestar 1 sowieso al in een beperkte oplage gebouwd, want van 2020 tot 2022 zijn er zo’n 1.500 stuks van de band gerold in de Polestar fabriek in Chengdu.

Alle exemplaren zijn voorzien van speciale elektronische geregelde dempers van Öhlins en remmen van Akebono, beide gelden als topleveranciers in de automotive branche.

Onder de gouden motorkap huist een 2.0 liter turbocharged viercilinder die de aandrijving op de voorwielen verzorgd. De achterwielen worden aangedreven door twee elektromotoren die zijn gekoppeld aan een batterij van 34 kWh.

Vierwielaandrijving

De Polestar 1 is dus vierwielaangedreven en heeft een gecombineerd vermogen van 609 pk. Volledig elektrisch kan de auto ongeveer 125 kilometer rijden zonder gebruik van de brandstofmotor.

Schakelen doet een 8-traps automatische versnellingsbak die je kunt bedienen met de flippers achter het stuur. Vanuit stilstand gaat de auto van nul naar honderd kilometer per uur in 4,2 seconden.

Diamantgeslepen velgen

Uniek voor de Polestar 1 Final Edition zijn onder andere de 21 inch zwarte lichtmetalen wielen. De velgen zijn diamantgeslepen en achter de wielen zie je prominent de in goud afgewerkte remklauwen.

Van binnen is de auto voorzien van Leder Charcoal stoelen. Uiteraard is de uitrusting helemaal dik voor elkaar met zaken als head-up display, Apple Carplay, full map navigatie etcetera.

De auto is afgeladen met veiligheidssystemen zoals je kunt verwachten van een auto die eigenlijk gewoon een Volvo is. Koude handen krijg je overigens ook niet, want hij heeft stuurverwarming.

Al dat moois mag wel wat kosten. Voor 175 duizend euro mag je jezelf eigenaar noemen van een unieke Polestar 1. Wereldwijd zijn er maar 25 stuks van, dus je rijdt er origineel bij. En eigenlijk is de exclusiviteit een koopje, want een ‘gewone’ Polestar 1 was nieuw maar 15.500 euro goedkoper. Nou dan ga je toch voor goud?

Liever de advertentie van deze Polestar 1 Final Edition occasion zelf even bekijken? Die vind je op Marktplaats.