Nog een Chinese EV cross-over: de Zeekr X

Het doek gaat van de Zeekr X. Nog een volledig elektrische cross-over uit de stal van het Chinese Geely.

Als je tegenwoordig op de snelweg rijdt lijkt het wel of je iedere week een nieuw merk tegenkomt. Lynk & Co, Nio, XPeng en nu kunnen we binnenkort dus de Zeekr verwachten. Al die nieuwe auto’s hebben drie dingen gemeen, ze komen allemaal uit China, ze zijn volledig elektrisch én het zijn bijna altijd SUV’s.

De Chinese Zeekr X wordt gebouwd door het Geely concern. Die is tevens eigenaar van onder andere Volvo en Polestar, dus het is geen verrassing dat de Zeekr X een Chinees neefje wordt van de Volvo EX30.

We weten nog niet superveel van de in Zweden ontworpen auto, alleen hoe hij er uit ziet. De vormgeving van de elektrische auto zou je eigenzinnig kunnen noemen. Aan de voorkant doet de auto nog wel wat denken ook aan de de modellen van dat andere zustermerk, Lynk & Co.

Ook bekend is dat de auto op het Geely SEA platform komt te staan. Waarschijnlijk zal de Zeekr X dan ook veel gaan delen met de Smart #1 die op dezelfde basis staat en als Brabus uitvoering in minder dan 4 seconden van nul naar honderd sprint. Zeekr hint op dezelfde acceleratietijden, dus dat biedt hoop.

Ook op de Geely SEA basis komt de Volvo EX30. Die zal dus onderhuids waarschijnlijk sterk verwant worden aan deze Zeekr X. Geely zit straks in ieder geval ruim in de elektrische cross-overs in Europa. De Chinese Zeekr X zou zo maar eens nog dit jaar naar ons land kunnen komen. Maar nog even wachten op meer details.