Deze Mercedes G-Klasse is een Roemeense spierbundel - Autoblog.nl

Je verwacht het niet, maar stiekem is deze G-Klasse van Marius Designhaus best wel lekker.

SUV’s worden vaak verweten lomp te zijn. Dat is volkomen terecht. Bij sommige auto’s is dat echter helemaal geen bezwaar. Een Mercedes G-Klasse hoort bijvoorbeeld lomp te zijn. Een G-Klasse die niet de uitstraling heeft van een zeecontainer is geen G-Klasse.

Toch zijn er genoeg klanten die hun G-Klasse nog niet lomp genoeg vinden. Dat blijkt uit het feit dat er veel getunede exemplaren rondrijden. Ook bij de nieuwe generatie staan tuners als Brabus en Mansory in de rij om G-Klasse-eigenaren in hun guilty pleasures te voorzien.

Je zou denken dat de markt qua tuners wel aardig verzadigd is, maar toch denkt een Roemeense tuner dat er nog wel plaats is voor een extra speler. Marius Designhaus, zoals deze toko heet, trapte eerder dit jaar af met een Lamborghini Urus. De G-Klasse is nu het volgende project van de Roemenen.

Hoewel de naam Marius niet heel professioneel klinkt, moeten we toch zeggen dat het resultaat wel degelijk professioneel oogt. Of het mooi is laten we even in het midden, maar bruut oogt het in ieder geval. Dankzij de two-tone kleurstelling en de velgen heeft het geheel – dare I say – zelfs nog iets stijlvols. Voor getunende G-Klasse-begrippen in ieder geval.

De Roemenen hebben geen half werk geleverd, want de G-Klasse is overladen met nieuwe onderdelen. We zien bijvoorbeeld nieuwe bumpers, een motorkap met luchthapper, een spoiler en 22 inch-velgen van eigen makelij. Niet alleen de wielkasten, maar ook de deuren en de achterspatborden zijn breder gemaakt. Daardoor zijn nu de kenmerkende scharnieren niet langer meer zichtbaar aan de buitenkant.

Hoeveel Roemeense lei deze kit moet kosten is niet bekend. Daarvoor zul je even moeten informeren bij Marius Designhaus. Met een beetje geluk is dit een goedkoper alternatief voor Mansory of Lumma. Lelijker is het in ieder geval niet.