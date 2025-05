Officieel: het doek valt voor de kleinste Porsche

Porsche stopt binnenkort met de instapper uit de reeks: het einde van de Cayman en Boxster is officieel nabij.

Dé Porsche is en blijft natuurlijk de 911. Dat moet en zal de Porsche blijven. We verwachten dat het merk uit Zuffenhausen alles op alles zet om die auto te laten bestaan. Eén van de tactieken is en was het inspelen op wat de markt wil met auto’s die weinig te maken hebben met de 911. Zoals een SUV, een sedan, of een EV, of een combinatie van die zaken. Het gamma uitbreiden met meer (in serie geproduceerde) sportwagens lukt met gematigd succes: de Transaxle-periode zorgde ondanks best aardige verkoopaantallen toch voor financieel zwaar weer in de jaren ’90. Slechts eenmaal is een model dat in essence dicht bij de 911 ligt de redding geweest voor Porsche.

Porsche Boxster

Dan hebben we het natuurlijk over de Porsche Boxster (986) uit 1996. Deze compacte roadster kon met gedeeltelijk 911-onderdelen gebouwd worden, maar dan in een iets compactere en enkel dakloze verschijningsvorm. Met iets behoudenere motoren (en geen GT- of andere heftige varianten) een perfecte junior, met een 3.2 liter platte zescilinder met 204 tot 252 pk (Boxster S). Het werd in het begin ietwat ontvangen als een ‘neppe 911’, maar snel bleek dat je de Boxster daarmee tekort deed. Juist de 911-techniek maakt deze goedkopere variant leuk, sterker nog: door zijn lagere gewicht en kleinere formaat stuurde het net zo top als een 911. En een Porsche was bereikbaarder dan ooit. Samen met de Cayenne wist de Boxster Porsche een dikke boost te geven voor het nieuwe millennium.

Cayman

Zo werd de Boxster al snel een blijvertje. Omdat de 911 996 in 2005 vervangen werd door de 997, ging ook de Boxster mee naar tweede generatie 987. En hoera, hij kreeg een broertje! Die dakloze verschijningsvorm is tof, maar dicht werkte ‘ie ook. En dan als Cayman. De 987 nam veel over van zijn voorganger, waaronder het enkel beschikbaar zijn als 3.2 of 3.2 S met respectievelijk 245 en 295 pk. En zo werd de Boxster/Cayman toch deel van het huishouden. Elke keer kreeg de auto min of meer dezelfde upgrades als elke generatie 911, maar dan in gematigde en iets goedkopere vorm. En het adagium bleef hetzelfde: ondanks de status van de 911 als ‘dé Porsche’, was de kleine broer dynamisch op hetzelfde niveau, stiekem misschien wel een stukje beter.

Dat merkte je vooral toen Porsche de Cayman en Boxster ging voorzien van toch iets leukere versies. De zeldzame Cayman R bijvoorbeeld, maar vanaf de derde generatie (981) kwam er een Cayman GT4. Deze leent zijn motor van de 911, perst er 385 pk uit en krijgt dezelfde soort circuit-mods als een 911 GT3. En dan enkel met handbak. De Cayman GT4 is een stuurmansauto pur sang, wederom misschien nog wel leuker dan een 911 GT3. Net als de 911 kreeg de Cayman zelfs een GTS-variant als tussenstap tussen de S en GT4. De Boxster kreeg al deze versies ook, al heette de dakloze GT4 Boxster Spyder.

718: breakpoint

En toen kwam de meest recente Porsche Cayman/Boxster, generatie 982. Het merk combineerde de naam nu met de historische naam 718. Initieel een teleurstelling voor fanaten van de platte zescilinder. De 718 werd namelijk aangedreven door een 2.5 liter grote platte viercilinder. Op zich past dat bij dezelfde historie als waar de 718 vandaan komt, kleinere derivaten van de 911 hadden wel vaker een viercilinder. Ergens was het wel jammer. De reden? Milieu. Ook al wil Porsche de 911 zo puristisch mogelijk houden waar mogelijk, moest de 718 wel conformeren aan de veranderende milieueisen.

Vrees echter niet: de zescilinder keerde terug. En wel in de beste vorm: het begon met de Cayman en Boxster GTS 4.0. Dat was een derivaat van de reeds bestaande GTS, maar dan met de 4.0 liter grote zescilinder. Op basis daarvan kwamen een nieuwe 718 Cayman GT4 en Boxster Spyder, dit keer optioneel met Porsche’s PDK.

Kan het nog extremer? Jazeker. Voor het eerst kwam Porsche ook met een nog heftigere 718 Cayman GT4: de RS. Net als bij grotere broer 911 GT3 RS het recept van de auto opgevoerd naar standje 11. De beste circuitauto waar toevallig een kenteken op kan, op basis van de Cayman? Jazeker. En als je denkt dat Porsche niet zo knotsgek is dat er ook een dakloze RS komt: die is er zeker, in de vorm van de Boxster Spyder RS. De 718-familie is zo groter dan ooit met reuze veel keuze. En dat allemaal zonder de 911 overbodig te maken. Het heeft alle elementen van een succesverhaal.

Einde

Net als elk ander verhaal heeft het avontuur van de Porsche Boxster en Cayman ook helaas een einde. In Europa was dat al in 2024, maar in de VS konden ze de auto nog even goedgekeurd krijgen. De Karmann-fabriek in Osnabruck kon dus nog lekker doorwerken aan het in elkaar schroeven van de baby-Porsche. Nu kondigt Porsche in de Verenigde Staten aan dat het einde nabij is voor de Porsche 718-familie. Ergens in oktober zal het allerlaatste exemplaar gebouwd worden. In Europa kon je zoals gezegd al niet meer in de configurator duiken voor de standaard 718, enkel voor de 718 GT4 RS en Spyder RS. Deze konden de strenge eisen ontduiken vanwege hun beperkte productiecijfers, maar dat betekent dus ook dat het einde nabij is voor dit tweetal.

Opvolger?

Er is goed nieuws, slecht nieuws en nog slechter nieuws. Het goede nieuws: de Porsche 718 Cayman en Boxster gaan opgevolgd worden. Grote baas Oliver Blume belooft dat. Het slechte nieuws en het nog slechtere nieuws (verzin zelf maar welke erger is): het einde van de 718 met plofmotor is hiermee wel bereikt. De opvolger wordt hoe dan ook elektrisch. Deze opvolger zou dit jaar gepresenteerd worden, maar dat wordt uitgesteld. Tot wanneer, dat maakt Porsche niet bekend.

Volgens Blume wordt de opvolger voor de Boxster/Cayman ‘krachtiger en dynamischer met puristische rijeigenschappen’. Toegegeven: in de vrij lompe Taycan lukt het Porsche om de indruk te wekken van mensen die van een potje sturen houden, dus in een lichtgewicht model moet het -voor een EV- ook wel goedkomen, lijkt ons. Porsche trekt de EV-keutel ietsje in vanwege hun initieel torenhoge verwachtingen, maar verzekert ons dat alle beloofde EV-modellen op den duur gaan verschijnen. Dat betekent concreet nog even niks voor de elektrische Boxster/Cayman.

Als kleine broer met benzinemotor voor de Porsche 911 is het dus klaar voor de Porsche Cayman en Boxster. De Cayman verlaat na twintig jaar het schip, de Boxster heeft het nét geen dertig jaar volgehouden. Nu maar hopen dat de EV-broers de eer in stand kunnen houden. (via Motor1)