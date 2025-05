Perfecte accessoire voor je klassieker of youngtimer is hier

Een probleem oplossen doe je heel makkelijk met een accessoire voor je klassieker, of al wat oudere youngtimer.

Entertainment in de auto, tegenwoordig kan het niet gek genoeg. Netflix kijken, een centraal scherm met integratie voor je telefoon middels CarPlay, alle muziek die je kan wensen luisteren via Spotify: het is zo makkelijk. Vroeger beperkte het zich tot een radio. Eerst zelfs enkel via de ether voordat cassettedecks en daarna cd-spelers een ding werden. Bluetooth? Nooit van gehoord. DAB+? Kun je dat eten? Simpeler kan niet.

DIN

Het concept radio is gewoon erg simpel. En dan bedoelen we de fysieke verschijningsvorm van de radio: een bedieningspaneeltje voor het systeem. Dat is een kastje wat in veel auto’s dezelfde universele afmetingen heeft. De standaardgrootte voor een verticale headunit heet DIN, vernoemd naar het Deutsches Institut für Normung wat deze universele standaard bedacht heeft. Alles omzetten naar DIN-formaat is lekker makkelijk, want dan past dus alles. Je hebt zelfs Double DIN, waar onder of boven de radio ruimte is voor nóg een DIN, zodat er een groter systeem past. Voor vele oude auto’s perfect om een touchscreen te plaatsen voor bijvoorbeeld CarPlay.

‘Fout’

De universele aard van DIN heeft wel een praktisch probleem, waar echte nerds dan wel autisten zich druk over maken (en dan heb ik het echt niet over mezelf, beloofd). DIN-radio’s passen dus in elke auto en vaak is zelfs de bekabeling universeel. Dat betekent dat je vrij makkelijk een veel nieuwere radio met nieuwere functionaliteit in een oudere auto kan plaatsen. Praktisch gewoon een goede oplossing, maar het oog wil ook wat. En het oog krijgt een compleet misplaatste moderne radio in een stokoud interieur. Onderstaande foto van Marktplaats is nog een mild voorbeeld:

Je had radio’s met de meest belachelijke, uit de tijd geraakte ontwerpen met lampjes, aluminium-look knoppen en zo’n compleet bejaard LCD-schermpje. In een anders vrij clean klassiek interieur doet dat gewoon echt afbreuk. Maar de gedachte is begrijpelijk: vaak zorgen dit soort radio’s ervoor dat DAB+, Bluetooth en andere moderne technologie in een oude auto past. Kan het niet ietsje mooier? Jazeker kan dat.

Pioneer

En wel met dank aan Pioneer. Dit audiomerk staat ook garant voor een brede selectie radiotechnische misperen die in oude auto’s worden geschroefd, maar ze revancheren zich. En wel met de zeer sexy genoemde SXT-C10PS, maar dat vergeven we ze ook. Dit is namelijk hét accessoire voor een old- dan wel youngtimer waar je graag een audio-upgrade in wil. Het is qua head unit, het bedieningspaneel, namelijk een radio uit de oude doos, die totaal niet uit de toon valt met oudere interieurs.

Qua functionaliteit is de SXT-C10PS juist totaal niet oubollig: alles wat je zou willen van een moderne radio zit erop. DAB+-verbinding, Bluetooth, ondersteuning voor moderne speakers en subwoofers en een klassiek ogend schermpje dat ook echt klassiek is. Maar dan wel met de toevoeging van instelbare RGB-verlichting, zodat de kleur van het schermpje en de verlichting van de knoppen altijd past bij de sfeer van het interieur. En dat alles in DIN-formaat, zodat deze volgens Pioneer ‘in de meeste auto’s past’. Kers op de taart: je ziet misschien een flap om het gat voor een cassette mee af te sluiten. Deze huisvest helaas geen cassette, maar wel een USB-poort en een 3,5 mm aux-aansluiting. Zodat je ook geen lelijke 12V-plug hoeft te kopen die afbreuk doet aan de rest van het interieur.

Kortom: jouw klassieker of youngtimer heeft nu geen reden meer om zo’n lelijke headunit te krijgen. Enige nadeel: die lelijke dingen zijn wel wat goedkoper dan de Pioneer SXT-C10PS, die ergens rond de 500 euro moet gaan kosten. Maar hey, zo duur is dat nou ook weer niet. Gewoon doen.