Volkswagen Polo facelift is helemaal officieel - Autoblog.nl

De Volkswagen Polo is bijgeslepen met een redelijk ingrijpende facelift.

Het voelt helemaal niet alsof de Volkswagen Polo (AW) al toe is aan een facelift. Kijken we echter naar de introductie, dan is dat toch al weer vier jaar geleden. Dat is dan weer een heel normaal termijn voor een facelift.

2021 Volkswagen Polo

Bovendien heeft Volkswagen stappen gezet sinds de zesde generatie Polo verscheen in 2017. Dan bedoelen we vooral de nieuwe designtaal. De oude Polo viel in dat opzicht toch een beetje buiten de boot. Dat is het eerste wat Volkswagen probeert recht te trekken met een nieuw design.

We zien een aantal dingen die de Golf ook heeft. De voorkant heeft nieuwe koplampen die net als de Golf ‘IQ Light’ hebben. Dat is Volkswagens nieuwe tovenarij met LED-verlichting. De Volkswagen Polo beschikt met deze facelift over een LED-strip in de voorkant die enkel onderbroken wordt door het logo. Ook de dagrijverlichting krijgt daarmee een iets andere vorm. De achterlichten zijn nu niet ‘vierkant’, maar lopen wat verder door in de achterklep. Ook de letters ‘Polo’ uitgeschreven onder het logo aan de achterkant is nieuw. Combineer dit met hertekende bumpers en je hebt de nieuwe Polo. Veel hetzelfde, toch erg anders.

Uitrustingsniveaus (GTI blijft!)

Net zoals bij de Golf worden de namen voor de uitrustingsniveaus versimpeld. Geen Trendline, Comfortline en Highline meer: de instapper heet Polo, één stapje daarboven zit de Life, daarboven zit de Style. Een pakket wat niet verandert en nog steeds besteld kan worden is R-Line. Fijn nieuws: tijdens de teaser gisteren vreesden we het ergste wat betreft de GTI, maar ook die keert terug! Daar moet je nog wel even op wachten, tot de zomer.

Interieur

In het interieur van de Volkswagen Polo facelift is het vooral het bekende met extra’s. De algehele samenstelling is geen spat veranderd: één scherm voor je neus en eentje in het midden als infotainment, in het dashboard geïntegreerd. Goed nieuws voor fans van Virtual Cockpit: dat zit er nu standaard op. Ook het paneel voor de aircobediening is vernieuwd en bevat nu tiptoetsen. In theorie een goede tussenoplossing, vele reviewers waren niet volledig overtuigd van de aircobediening in het touchscreen in bijvoorbeeld de Golf. Tiptoetsen zijn echter ook een soort touchscreen: wellicht niet het ei van Columbus dus. De Volkswagen Polo krijgt met deze facelift trouwens ook het nieuwe stuur van VW.

Vibrant Violet

Ook leuk: gisteren werd de auto dus geteased en daarvoor werd een paars kleurtje gebruikt, passend bij de broeken van de mensen die het vaak voor het zeggen hebben bij VW. In de reacties werd al duidelijk dat een kleur als deze gedurfd is voor VW. Toch was dat geen geplaag: de kleur genaamd Vibrant Violet wordt toegevoegd aan het palet.

Daarnaast komen nog drie nieuwe kleuren: Ascot Grey (non-metallic), Smoke Grey en Kings Red (beide metallic). Ook kunnen de kleuren Kings Red, Pure White, Reflex Silver en Reef Blue vanaf nu gecombineerd worden met een zwart dak. Leuke kleurkeuzes dus voor de Polo: doe er je voordeel mee. De Polo is een topverkoper en Polo-kopers dragen substantieel bij aan het straatbeeld.

Motoren

Het motorenaanbod verandert niet. Dat betekent dat er in principe vijf motoren in de Volkswagen Polo komen te liggen, ook na de facelift. Het begint bij een 1.0 MPI met 80 pk. Dit is een éénliter driecilinder zonder turbo. Deze motor wordt eveneens geleverd in twee smaakjes TSI: 95 en 110 pk. Alle motoren zijn optioneel beschikbaar met een zeventraps DSG, bij de 1.0 TSI met 110 pk is dit de enige optie. De vierde optie is een 1.0 driecilinder op aardgas, de TGI. Deze levert 90 pk. De vijfde motor is nog niet bekend, maar dit is de motor die in de GTI gaat liggen. Momenteel is dat een 2.0 TSI met 200 pk. Het is de vraag of dit gaat veranderen in de Volkswagen Polo GTI na de facelift.

Prijzen en beschikbaarheid

Het hoe en wat voor potentiële kopers van de Volkswagen Polo facelift moet nog gespecifieerd worden. Over de verwachte lancering en een prijs is namelijk nog niks bekend. Deze volgen waarschijnlijk in een later stadium.