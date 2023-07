Waan je Max Verstappen in de Ariel Atom 400R

Met heftige aerodynamica en een Honda-motor is de Ariel Atom 400R eigenlijk gewoon een F1-auto voor de openbare weg.

Er is maar één reden om de Ariel Atom te kopen: de rijeigenschappen. Dit is geen auto die je koopt uit praktische overwegingen. En het is ook geen auto die je koopt vanwege de looks. De Ariel Atom ziet er namelijk uit als een miniatuurversie van de Maeslantkering op wielen. Maar dat is allemaal niet relevant: de Atom is een sensatie om te rijden.

De eerste Ariel Atom zag alweer 23 jaar geleden het levenslicht, toen nog met een bescheiden 190 pk uit een Rover-blok. Door de jaren heen zijn er echter een hoop versies geweest, met vermogens oplopend tot 500 pk in de compleet gestoorde Ariel Atom V8.

De Britten presenteren nu weer een nieuwe variatie op het thema: de Atom 4R. Dit is de hardcore versie van de Atom 4 (voor zover die nog niet hardcore was). Die auto had het 320 pk sterke blok uit de Civic Type R, maar de Atom 4R heeft een nieuwe motor.

De Atom 4R heeft namelijk de motor uit de… Civic Type R. De nieuwe Civic Type R, welteverstaan. Die was er nog niet toen de Atom 4 in 2018 werd onthuld. Maar nu hebben de Britten dus de kans aangegrepen om het blok in de Atom te hangen.

Standaard heeft de nieuwe 2.0 VTEC viercilinder 330 pk, wat maar een hele kleine upgrade is. Ariel heeft er daarom nog een schepje bovenop gedaan. Het blok levert nu 400 pk en 500 Nm aan koppel. Daarmee is het de op één na krachtigste Ariel ooit (op de V8 na).

Het precieze gewicht vermeldt Ariel niet, maar de prestaties zeggen genoeg. De Atom 4R knalt in 2,7 (!) seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is 274 km/u. Dat is iets minder extreem, maar in een auto als deze zal het alsnog extreem aanvoelen.

De Ariel Atom 4R heeft niet alleen meer power, maar ook aangepaste aerodynamica. Met een grote achtervleugel en een voorspoiler is het een soort miniatuur Formule 1-auto.

Met de Ariel Atom 4R kun je ongetwijfeld een hoop lol beleven, maar het is wel een dure skelter. In Engeland hangt er een prijskaartje van 64.950 pond aan, exclusief belastingen. In Nederland zou je dus ruim boven de ton uitkomen.