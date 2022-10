Hyundai IONIQ 6 komt officieel meer dan 600 km ver!

De actieradius van de nieuwe Hyundai IONIQ 6 is officieel vastgesteld en dat valt helemaal niet tegen.

Wij worden wel warm van de IONIQ 6. Het is een opvallende auto met een herkenbaar design. Dat laatste staat natuurlijk in het teken om de weerstand, en dus het verbruik, te verminderen. Dat werkt klaarblijkelijk goed, want de actieradius is nu officieel vastgesteld op 614 kilometer. Dik voor elkaar! Natuurlijk blijft daar in de praktijk wat minder van over, maar pak hem beet 450 kilometer zou toch wel moeten lukken lijkt ons.

Hyundai IONIQ 6 actieradius

De afstand is bepaald aan de hand van de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) meetcyclus. Bij de IONIQ 6 stelt dit niet teleur, want het energieverbruik is laag te noemen: minder dan 14 kWh/100 km voor de versie met de standaardbatterij (53 kWh), 18-inch wielen en achterwielaandrijving. Die maximale 614 kilometer haal je overigens enkel met de grote 77,4 kWh-batterij. Neem je wat grotere velgen, dan heeft dit direct invloed. Bij 20-inch wielen is de actieradius 545 kilometer. Een gevalletje wie mooi wil zijn moet pijn lijden.

We noemden het al eerder: het design. Dit draagt behoorlijk bij aan de bovengenoemde lage waarden. Ook slimme EV-technologieën dragen hier overigens een steentje aan bij. Hyundai noemt het gestroomlijnde silhouet ‘met zijn eenvoudige en vloeiende rondingen een nieuwe typologie voor het EV-mobiliteitstijdperk’. De voorkant is wat tam en eenvoudig, wat natuurlijk het meeste opvalt is de achterkant met de ducktail-vormige bips. Hier prijkt tevens een spoiler op wat de neerwaartse druk versterkt.

Toonaangevende elektrische auto

Vroeger reed je oma in een Hyundai. Of je buurvrouw met een lekker pittig kort kapsel. Tegenwoordig maakt het merk gewoon mooie auto’s en kan je er zeker in gezien worden. Ja, de nieuwe IONIQ 6 mag er zijn!