Ioniq 5 N lekt harder dan ‘Omtzigt functie elders’

De Ioniq 5 N lekt in vol ornaat. Wat een dik apparaat is het geworden.

Het is het slechtst bewaarde geheim: de Hyundai Ioniq 5 N komt eraan. Het is de snelle variant van de mateloos populaire Ioniq 5. Wij bij Autoblog houden wel van een sportief topmodel, dus kijken wij ook reikhalzend uit naar de deze elektrische ‘hot hatch’.

Binnenkort zal Hyundai het doek van de auto trekken, dus we waren verbaasd dat er al foto’s opdoken van de auto. Wat blijkt: Hyundai had namelijk een walkaround-video gemaakt van de auto. Deze kwam op het internet terecht. Gewoon door Hyundai zelf, in dit geval de Australische divisie.

Ioniq 5 N lekt op het internet

Het was niet de bedoeling dat de beelden online kwamen, want Hyundai had vliegensvlug de video offline gehaald. Gelukkig waren ze bij Motor1.com er op tijd bij en hebben ze een aantal screenshots gemaakt. Dat zijn dan ook de afbeeldingen die je ziet op deze pagina.

Het is overduidelijk een Hyundai N-product. Dus in Performance Blue met Tomato Red-accenten. De wielen zijn 21 inch groot met 275/35 ZR21-banden. Het ’tomatenrood’ zien we ook terug op de remklauwen, uiteraard met N-Logo. De lip op de voorbumper is ook rood.

Delta-vibes

De Ioniq 5 had altijd wel een beetje Lancia Delta-vibes, maar de N-Versie doet nog meer denken aan de Integrale. De Ioniq 5 heeft een heftige bodykit met dikke bumpers, spatbordverbreders, sideskirts en dikke achterspoiler. Die skirts zijn overigens ook in het rood uitgevoerd.

Over de techniek wordt met geen woord gerept, het gaat hier in deze video puur om het design. We weten dat de Ioniq 5 de aandrijflijn krijgt van de Kia EV6 GT. Dat betekent 575 pk, verdeeld over 4 wielen. Om @wouter blij te maken ziet er een N Drift Optimizer en N Torque Distribution, zodat je lekker de achterbanden kan oproken.

Hyundai zal de Ioniq 5 N aanstaande donderdag 13 juli onthullen op het Goodwood Festival of Speed.