Officieel: Mercedes-rijders kunnen niet rijden

Het is officieel na onderzoek van verzekeraar Univé, Mercedes-rijders kunnen niet rijden en zijn het vaakst betrokken bij een ongeval.

Even lekker generaliseren met de titel. Het is niet zo dat wij van Autoblog alle Mercedes-rijders over één kam scheren, maar we lezen toch echt in een officieel onderzoek dat de kans om betrokken te raken bij een ongeval het grootst is in een Mercedes-Benz.

Verzekeraar Univé deed onderzoek naar alle ingediende claims tussen 2021 en 2023 en daaruit blijkt dat met 3,08 procent eigenaren van een Mercedes-Benz het meest een claim hebben ingediend bij de verzekering. In de periode 2019 – 2020 waren dat nog BMW eigenaren, die staat nu op plaats vier. Ook Audi, Seat en Volkswagen staan in de top 5. Let wel, dit onderzoek betreft alleen data van Univé zelf, dus niet van andere verzekeraars.

Helemaal aan de andere kant van het spectrum staan de berijders van Japanse merken als Daihatsu (ja die blijven gewoon rondrijden), Suzuki en het Koreaanse Hyundai. Maar de minste claims werden ingediend door eigenaren van een MINI. Staat onze eigen @martijngizmo met zowel een BMW als een MINI aan beide kanten van het lijstje.

Blijf weg uit Zuid Holland!

Ik herhaal… Het meeste kans op een aanrijding heb je in Zuid-Holland. Met een schadepercentage van 3,44 procent is dat de provincie die je het meest moet mijden als je niet wil botsen. Noord-Brabant volgt met 3,08 procent en Flevoland met 3,05 procent. In Drenthe heb je de minste kans en in Friesland en Groningen is het risico ook veel lager. Maar goed, het lijkt ons daar ook een stuk minder druk…

Dat bevestigt Univé zelf ook. Want in de stad is de kans op een aanrijding dubbel zo groot als buiten de stad. Je verwacht het niet dat waar het verkeer drukker is er ook meer ongelukken gebeuren…

Bestelauto’s levensgevaarlijk

De uitsplitsing naar carrosserie variant willen we jullie ook niet ontzeggen. Zo is de bestelauto veruit het risicovolst. Met 3,36 procent van de schadegevallen staat de besteller op nummer één. De onpopulaire sedan staat op twee en de stationwagon op nummer drie.

De verzekeraar zegt zelf dat ze dit onderzoek doen om inzicht te krijgen in schadepatronen en de veiligheid te bevorderen. Wij hebben zo het vermoeden dat een Mercedes-Benz Vito in Zuid-Holland binnenkort een stuk duurder wordt in de verzekering van Univé. Daar pluk je als Mercedes-rijder toch maar mooi de vruchten van.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: @firett