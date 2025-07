Stellantis verliest geld als water

Moederbedrijf van merken als Fiat, Citroën en Jeep lijdt in het eerste half jaar van 2025 een miljardenverlies. Is Stellantis te groot geworden?

Even een geschiedenislesje. Je had eerst Italiaanse autofabrikanten die waren samengeklonterd in de Fiat group, je had Amerikaanse fabrikanten die samen de Chrysler group waren en je had in Frankrijk PSA. Al die fabrikanten samen zijn nu Stellantis en onder die vlag hangen vijftien merken.

Dit enorme concern heeft in zijn stal Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel, Peugeot, RAM en Vauxhall. Als we er nog eentje vergeten laat het ons weten. Al die merken delen platforms en modellen, dat zou goed voor de business moeten zijn. Lagere kosten qua ontwikkeling onder andere.

Miljardenverlies Stellantis

Toch blijkt dat niet allemaal even simpel als het lijkt. Het eerste half jaar van 2025 verliep alles behalve rooskleurig. Vandaag doet de megafabrikant een winstwaarschuwing uit. In het eerste half jaar is namelijk een verlies geleden van 2,3 miljard euro. Netto.

Geen kattenpis. Maar niet onlogisch als je ziet dat het concern gewoon een klap minder auto’s heeft verkocht. Daardoor daalden de opbrengsten met 13 procent in vergelijking met een jaar eerder toen er nog een winst geboekt werd van 5,6 miljard euro.

Schuld van The Donald

Er speelt nogal wat bij Stellantis. Allereerst even de zwarte piet buiten het concern zoeken. Het is allemaal de schuld van Donald Trump natuurlijk. Die heeft invoerheffingen ingesteld voor de auto’s die het bedrijf niet in Amerika bouwt.

De Europese merken die Stellantis vanuit Europa naar de USA stuurt zijn daardoor een kwart duurder geworden en dat betekent minder verkoop. In totaal heeft Stellantis zo’n 100 duizend auto’s minder op de boot naar de nieuwe wereld gezet. Kostenpost? Ongeveer 300 miljoen euro.

Eigen schuld

Blijft er nog een verlies van twee miljard euro over. Daarvoor moet de hand in eigen boezem. Allereerst de natte riem. Oftwel de ellende met de PureTech motoren. Daarnaast een hele partij elektrische auto’s met kapotte boordladers, nokkenaskettingen van dieselmotoren én natuurlijk de recente airbagellende die onwelgevallige publiciteit kreeg omdat rijden op de openbare weg opeens niet meer was toegestaan.

Daarnaast lopen een aantal merken uit de stal gewoon beroerd. Fiat had een succesverhaal met de Fiat 500, maar die werd door de Fiat 500e vervangen die niemand wilde kopen. Nu komt er weer een hybride variant van deze 500e, maar ondertussen werd er te weinig verkocht en het is nog maar afwachten of deze nieuwe duurdere variant het tij kan keren.

Maserati loopt al jaren behoorlijk slecht en de reïncarnatie van de Lancia 208 Ypsilon is ook nog niet echt een eclatant succes. Ook merken als Alfa Romeo zorgen niet voor hoge verkoopcijfers.

Hopelijk voor Stellantis krijgen ze het lek boven, maar aangezien de winstwaarschuwing er nu uit is zal het een zwaar tweede half jaar worden. Wat denken jullie? Hoe moet Stellantis het miljardenverlies omkeren in miljardenwinst?