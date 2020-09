BREEK: Mick Schumacher maakt officieel F1 debuut - Autoblog.nl

Mick Schumacher, de zoon van de legendarische Formule 1-coureur Michael Schumacher zal volgende race zijn debuut maken in de Formule 1.

Formule 1-coureurs brengen Formule 1-coureurs voort. Het is iets van alle tijden. Sterker nog, het is in totaal twaalf keer voorgekomen. Sterker nog, dit weekend gaat het wel heel erg bijzonder worden, want Mick Schumacher (zoon van Michael) maakt dit seizoen zijn debuut in een Formule 1-auto tijdens een GP weekend. Daarmee komt hij heel dichtbij om de dertiende coureur te worden die net als zijn vader F1-coureur wordt.

Zo vader, zo zoon

Sterker nog, we hebben al een paar keer meegemaakt dat zowel vader en zoon alletwee wereldkampioen zijn geweest. Denk aan Hill (Graham en Damon), Villeneuve (Gilles en Jacques) en Rosberg (Keke en Britney). Schumacher zal volgende week de eerste vrije training rijden voor Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi moet daarvoor even zijn Alfa Romeo C39 afstaan. De tweede vrije training zal Giovinazzi gewoon weer instappen.





Bijzonder weekend voor Mick Schumacher

Het is wel een bijzonder weekend. Ondanks dat het niet in de planning lag (vanwege corona), wordt er tóch in Duitsland gereden. Daarnaast kan Lewis Hamilton aanstaande GP op de Nürburgring op gelijke hoogte komen qua GP-overwinningen: namelijk 91 stuks. Kippenvel alom.

Het is niet voor het eerst dat Mick Schumacher voor het eerst in een Formule 1-auto rijdt. Hij heeft al diverse malen in een oude raceauto van zijn vader gereden. Ook heeft Schumacher Junior vorig jaar getest voor Ferrari. Dit zal wel zijn eerste officiële optreden zijn tijdens een F1-weekend.

Prema Motorsport

Mick Schumacher rijdt dit seizoen voor Prema Motorsport en doet het uitstekend in de Formule 2-klasse, dat wordt gezien als de springplank naar de Formule 1. Op dit moment staat hij op de eerste plaats met 191 punten, 22 punten voor op nummer twee Callum Ilott en 44 ounten voorsprong op nummer 3 (en Honda-protégé) Yuki Tsunoda.

Van de 20 races (in een weekend rijdt men twee races) heeft Mick Schumacher er twee gewonnen. Echter, het is een vrij constant presterende coureur. Tien keer stond hij dit seizoen op het podium en slechts één keer viel hij uit.