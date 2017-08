Record: Steve McQueen’s 917 de duurste Porsche ooit

Jij dacht dat een 911R prijzig was...

Onlangs schreven we over een stukje automobiele historie, in de vorm van Steve McQueen’s oude Porsche 917 waarmee hij opnames deed voor de cultfilm Le Mans. De 917 in Gulf-livery werd in 1970 ingezet tijdens een testsessie op Le Mans, met Brian Redman en Mike ‘The Bike’ Hailwood achter het stuur. Namen die je als ‘casual’ racefan misschien nog nooit gehoord hebt, omdat de twee in de F1 nooit het hoogste trapje van het podium haalden. Maar het waren beiden zeer gerespecteerde coureurs in hun tijd.

Hailwood haalde ooit nog zijn concullega Clay Regazzoni uit een brandende BRM, ondanks dat zijn eigen racepak in de hens ging. Hij kreeg voor deze dappere daad de George Medal uitgereikt, maar het leverde hem geen onkraakbare karma op: later kwam Mike samen met zijn dochtertje om door een auto-ongeluk op de openbare weg.

Na het kortstondige ‘officiële’ optreden werd de 917 met chassisnummer 917-024 verkocht aan Joseph ‘Seppi’ Siffert. Deze verhuurde de Porsche aan McQueen voor de opnames van de film. Seppi was echter ook al zo’n oude held die te vroeg aan zijn eind kwam. De begrafenisstoet werd aangevoerd door zijn 917.

Kortom, voor een raceauto die eigenlijk nooit aansprekende resultaten neergezet heeft in races kent deze 917 Kurzheck een veelbewogen verleden. Wellicht daarom was het bedrag dat Gooding & Co. verwachtte op te halen voor de Porsche astronomisch te noemen: tussen de 13 en 16 miljoen Dollar. Een optimistisch streven gezien het daarmee de duurste Porsche ooit zou worden. Het record stond tot nu toe op naam van de Porsche 956 met Rothmans-livery, die de 24 uur van Le Mans won in 1983. In 2015 werd deze eveneens door Gooding & Co. verkocht voor 10.120.000 Dollar.

Maar de Steve McQueen-bonus heeft zijn werk weer goed gedaan, want de 917-024 werd uiteindelijk afgehamerd op 14.080.000 Dollar. Veel cheddar dus, maar dan heb je ook wat.