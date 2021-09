Dit is de duurste Porsche 928 van Marktplaats

En de duurste Porsche 928 van Marktplaats moet ook echt een lieve duit opbrengen. Of dat terecht is, mag je helemaal zelf bepalen!

Laten we even beginnen met een kort geschiedenislesje wat betreft de Porsche 928. We moeten tenslotte wel weten waar we het over hebben en waarom de duurste van Marktplaats nou zoveel kost nietwaar?

De Porsche 928 was de beoogde opvolger van de Porsche 911. Die zat eind jaren 60 op zijn hoogtepunt, vonden ze op het hoofdkantoor, dus er moest iets radicaal anders komen. En dat kwam er.

Een V8 die voorin lag. Dat was al best anders

De Porsche 911 staat natuurlijk bekend om zijn 6 cilinder boxer die achter de achteras ligt. Anno 2021 is dat principe wel behoorlijk geperfectioneerd, maar het is natuurlijk een rare opstelling. Het gewicht op de achteras heeft ook behoorlijk wat 11’jes de kont gekost in lange bochten. Zeker bij de eerste turbo’s.

Nee, de 928 moest iets anders worden, vonden ze bij Porsche. het moest een luxe cruiser worden voor dagelijks gebruik, maar tegelijkertijd een sportieveling als de eigenaar daar zin in had. Zo gezegd zo gedaan, Porsche ging aan de slag met de 928 als resultaat.

Via 928 naar S, S2, S3, S4 en uiteindelijk GTS

De Porsche 928 is lang in productie geweest. De allereerste werd in 1977 onthuld, een jaar later ging de eerste de verkoop in en de laatste -een GTS met 350 pk- werd in 1995 gebouwd. Uiteindelijk verlieten er in die 17 jaar 61.000 de fabriek.

En een van die exemplaren kan van jou zijn. Helaas behandelen we vandaag wel de duurste van Marktplaats. Neem dus een dikke portemonnee mee.

Vertel op, wat moet dat ding kosten?

De duurste Porsche 928 van Marktplaats gaat weg voor de lieve som van 58.750 euro. Daarvoor krijg je een “Forest Grün Metallic” exterieur en een zwart lederen interieur. De 928 S4 uit 1989 heeft 37.449 kilometer gereden.

Een kenteken zit er niet op. De Porsche is namelijk uit Japan geïmporteerd en nog niet op Nederlandse platen gezet. Da’s handig voor verzamelaars of mensen uit een ander land dan het onze. Mocht je wel gele platen wensen, dan regelt de verkopende partij dat kostenloos voor je.

Er is staat ook een goedkopere op Marktplaats

Sterker, er staat ook een VEEL goedkopere op Marktplaats. Dat exemplaar kost slechts 8000 piek. Helaas is deze in een iets mindere staat dan de duurste. Het gaat hier namelijk om een ‘beeïndiging hobby auto’ uit 1982 waar wel het een en ander aan verspijkerd mag worden.

Maar als je twee rechter handjes hebt, mag dat geen probleem heten. Kortom, voor -bijna- iedere portemonnee is er wel wat beschikbaar. Dus rest er nu nog maar 1 dilemma; ga jij voor de duurste, of de goedkoopste Porsche 928 van Marktplaats?