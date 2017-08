Ramt Volkswagen een vijfcilinder in de Tiguan R?

De 'R' zit alweer bijna in de maand, tijd om te speculeren over de Tiguan R.

Al aan het eind van vorig jaar rolde er een snelle Tiguan over de Nürburgring. De logische aanname was dat het ging om de Tiguan R, die het tot nog toe wat magere aanbod van de speciale R-dealers zou kunnen versterken. Daar Volkswagen houdt van uniformiteit in haar gamma en amper nog modellen aanbiedt met meer dan vier cilinders, gingen we er min of meer van uit dat de midi-SUV dezelfde aandrijflijn zou krijgen als de Golf R.

Doch afgelopen zondag knalde er wederom een dikke Tiguan over de ‘Ring en die roept wat vragen op. Velen menen bij het zien van de beelden namelijk het geluid van de vijfpitter te herkennen die Audi momenteel gebruikt in de RS3, TT RS en RS Q3. Dit sentiment wordt versterkt door het feit dat er nu twee ovalen stortkokers onder de bumper uitsteken zoals we dan kennen van Audi RS-modellen. En kijk eens even naar het kenteken. Waarom begint dat met het ‘IN’ van Ingolstadt dat we kennen van Audi, in plaats van het ‘WOB’ van Wolfsburg dat normaal op Volkswagens van de fabriek prijkt? Zou Volkswagen dan iets speciaals van plan zijn met de Tiguan?

Aan de ene kant zou het een manier zijn om de Tiguan R wat hoger in de markt te zetten en dus een dikkere marge te hanteren. Aan de andere kant heeft Volkswagen niet de historie die Audi heeft op het gebied van vijfcilinders en is het PR-matig daarom minder interessant om vijf potten onder de kap van de opper-Tiguan te stoppen. Ja, Volkswagen leverde rond de millenniumwisseling een V5-variant van verschillende modellen, maar dat was een VR6 met een cilinder eraf gehakt. En ja, Audi’s huidige sterke vijfpitter baseert in de basis op een stokoud Volkswagen-blok dat Veedub in Amerika veel gebruikt heeft. Bij VAG willen ze echter liever dat je dat niet weet in plaats van dat ze er trots op zijn, dus waarom het ding nu alsnog in een Volkswagen schroeven?

Enfin, ondanks deze bedenkingen hopen we dat Volkswagen inderdaad een vijfpitter in de Tiguan schroeft, want meer cilinders is altijd beter. Downsize-torretjes zijn er al genoeg op de markt.