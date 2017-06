Te veil: de raceauto die alle andere overbodig maakt

Ja, dit is dat moment waar je op gewacht hebt.

Een Porsche 917 Kurzheck, in Gulf-livery, met een roemruchte historie. Wat wil je nog meer? We zouden er een ‘KOOP DAN!?!’ bij kunnen zetten, maar die is al geïmpliceerd.

Afgelopen weekend won Porsche voor de negentiende(!) keer de 24 uur van Le Mans. Net als bij enkele overwinningen uit het verleden was de weg naar de overwinning niet vlekkeloos, maar dat was op Porsche HQ waarschijnlijk snel vergeten nadat de 919 voor de derde keer de zege naar zich toetrok.

Je zou het wellicht niet zeggen, maar met die drie overwinningen is de 919 in de hiërarchie van Le Mans winnende Porsche’s nu de legendarische 917 voorbij. De 917 won namelijk ‘slechts’ twee keer de Franse klassiekers. Dat had overigens ook te maken met het feit dat de auto zó dominant was dat de spelregels veranderd werden.

In de Amerikaanse CanAm-serie ging de 917 nog even door. De auto ontpopte zich daar uiteindelijk tot een waanzinnig krachtig projectiel dat volgens velen sindsdien nooit meer geëvenaard is.

De Le Mans-winnende 917’s droegen beide níet de iconische Gulf-livery. In 1970 won een 917 in ‘Porsche Salzburg’-kleuren en in 1971 rolde onze Gijs samen met Helmut Marko naar de finish in Martini-kleuren. Gijs was na afloop van de race naar verluidt shaken, but not stirred.

Toch is het lichtblauw met oranje onlosmakelijk verbonden met de opper-Porsche. Dat komt onder andere door de film Le Mans van Steve McQueen. Op het witte doek wint namelijk wél een 917 in de kleuren van John Wyer’s team de race, na een hard duel met de Ferrari’s.

De auto uit de film met chassisnummer 917-024, voormalig eigendom van wijlen Joseph ‘Seppi’ Siffert, wordt binnenkort geveild in Pebble Beach. Drie jaar geleden was dat overigens ook al het geval, maar toen werd de auto op het laatste moment teruggetrokken van de veiling. Goed nieuws voor degenen die in de tussenliggende jaren een paar grijpstuivers bij elkaar gesprokkeld hebben. Doe jij een bod op de legende, of ga je liever aan de slag met een bouwprojectje?