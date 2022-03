Top 10: de duurste landen om te tanken

De brandstofprijzen rijzen wereldwijd de pan uit. Niet overal overigens, want in Venezuela tank je nog voor 0,023 euro per liter (geen grapje). Wat een verschil ten opzichte van de tien duurste landen!

Gemiddelde brandstofprijs

De gemiddelde prijs van benzine gemeten op 9 maart in de wereld is 1,19 euro per liter. Dat soort tarieven kennen we in Nederland al heel lang niet meer. Hoewel: begin maart vierde tankstationketen TinQ zijn twintigjarig bestaan. Leuk idee: tanken voor de brandstofprijzen van 2001. Toen betaalde je 1,17 euro per liter benzine. Er ontstond een ware run en de dorpen waar de deelnemende tankstations te vinden waren, liepen compleet vast.

Grote verschillen

Er bestaan grote verschillen voor brandstofprijzen in landen. Rijkere landen – waaronder Nederland – vragen hogere tarieven. Onder meer met accijnzen en belastingen. In armere landen – vaak de landen waarin de olie geproduceerd en geëxporteerd wordt – is de benzine veel goedkoper. De Verenigde Staten vormt een uitzondering, dat land is best goed ontwikkeld en hanteert toch lage brandstofprijzen.

De invloed van vraag, aanbod en onrust

Er zijn diverse factoren van invloed op de brandstofprijs. Uiteraard heb je te maken met de prijs van ruwe olie. Ongeveer 21 procent van de pompprijs wordt bepaald door de prijs van ruwe olie. Natuurlijk beïnvloeden ook vraag en aanbod (wereldwijd) de prijs. Werkelijk alles is van invloed, denk aan internationale politiek en economie, valutaschommelingen, de beschikbaarheid van olie en zelfs natuurrampen. Of wat denk je van spanningen in Oekraïne en Rusland? Niet bevorderlijk voor de brandstofprijzen.

Nog meer kosten

Daarnaast heb je nog opslag- en transportkosten voor alle producten. Tot slot betaal je nog BTW en diverse accijnzen. In 2022 is de accijns op brandstof gestegen. Het vaste bedrag accijns per liter benzine komt uit op ongeveer 83 cent. Op diesel is dat afgerond 54 cent en op LPG 20 cent. Accijns doet dus niet mee aan de schommelingen van de brandstofprijzen, alleen de jaarlijkse aanpassing is van invloed. Maar omdat er in Nederland zoveel accijns zit op benzine, lijkt een verlaging wenselijk om alles nog betaalbaar te houden. Want de prijzen van nu, zijn echt extreem hoog.

Top 10: in deze landen is de benzine het duurst*

10: Estland – 1,945 euro per liter

9: België – 1,951 euro per liter

8: Singapore – 2,021 euro per liter

7: Israël – 2,035 euro per liter

6: Duitsland – 2,047 euro per liter

5: Finland – 2,055 euro per liter

4: Zweden – 2,109 euro per liter

3: Denemarken – 2,207 euro per liter

2: Noorwegen – 2,475 euro per liter

1: Nederland – 2,484 euro per liter

Peildatum: 9 maart 2022

En Hong Kong dan?

Officieel is Hong Kong geen land, maar ze hebben wel de hoogste brandstofprijzen ter wereld. Je betaalt er bijna 2,609 euro per liter benzine.