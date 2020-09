Verbrandingsmotoren verboden in UK over 8 jaar - Autoblog.nl

Dat gaat snel! In 2030 zijn alle auto’s met verbrandingsmotoren verboden in de showrooms aan de andere kant van de Noordzee! What’s gibt?

De opkomst van de elektrische auto is niet te stuiten. Vandaag is er toevallig weer een Battery Day, waarbij Elon Musk op Apple-esque wijze allerlei nieuwe revolutionaire dingen gaat aankondigen om ooit in productie te nemen. Er zullen meer merken dit soort evenementen moeten gaan organiseren, want een van de belangrijkste automarkten gaat er binnenkort een punt achter zetten.

Verbrandingsmotoren verboden in UK

Daarmee bedoelen we een punt achter de verbrandingsmotor. Deze mogen voor nu nog even verkocht worden, maar in 2030 zal het bij de wet verboden zijn om een nieuwe auto met ICE te kopen of verkopen. Dat meldt de ietwat links-progressieve kwaliteitspublicatie ‘The Guardian‘. Deze herfst zal Boris Johnson bekend maken dat het gehele traject tien jaar wordt vervroegd.

Coronavirus grootste aanleiding

De grootste aanleiding tot de vervroeging van het verbod is het coronavirus. Met (onder andere) deze ingreep hoopt het Verenigd Koninkrijk een groene, economische boost te kunnen bewerkstelligen. Het zit er toch wel aan te komen, dus waarom niet alles vervroegen? Aanvankelijk was het de bedoeling om het verbod in 2040 te laten gelden.

Dat werd s dus al vervroegd naar 2035. Met het aanscherpen van de deadline komt het Verenigd Koninkrijk op gelijke hoogte te staan met Ierland, Duitsland en ons eigen Nederland. Frankrijk doet juist wat rustiger aan: die verbieden de verbrandingsmotor pas in 2040. Het land dat het snelste een dergelijk verbod invoert is Noorwegen. Daar zijn petrolheads vanaf 2025 niet meer in staat om een nieuwe auto te kopen.

Struikelblok verbod verbrandingsmotor

Een groot struikelblok voor het verbod op de verbrandingsmotor in het VK voor 2030 was de infrastructuur. Deze zou in eerste instantie niet op orde zijn, maar dankzij nieuwe informatie is het blijkbaar toch mogelijk om het moment te vervroegen. Dat komt ook wel goed uit voor de Britten, want in 2050 moet het gehele eiland CO2-neutraal zijn.

Met dank aan @jaapiyo voor de tip!

Fotocredit: Bugatti Veyron SS WRE, geschoten door @gwnfinn via Autojunk.