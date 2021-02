Gelekt: de volgende verjaardagseditie van de Golf - Autoblog.nl

Een logisch vervolg, maar we krijgen al iets te vroeg te zien wat Volkswagen in petto heeft voor de Golf GTI 45th Anniversary Edition.

Als men denkt aan dé hot hatch, wordt vaak de Volkswagen Golf GTI als de oervader bestempeld. Daar zijn de meningen nog wel eens over verdeeld, maar feit blijft dat de Golf GTI uit 1976 een hele leuke auto is en was. Hét bewijs dat een goede hot hatch schittert in eenvoud. Iets wat Volkswagen heeft geprobeerd vol te houden tot en met de dag van vandaag.

Verjaardag

Elke generatie Volkswagen Golf kende een GTI-versie. Min of meer heeft er dus non-stop al vijfenveertig jaar een GTI in de showrooms gestaan. Dat moet gevierd worden! Dat deed Volkswagen dan ook. Vanaf de Golf III 20th Anniversary Edition in 1996 kwam er om de vijf jaar een speciale editie van de Golf die de mijlpaal markeerde. Elke keer natuurlijk een ander getal en natuurlijk een andere generatie: de 25th Anniversary Edition werd de Golf IV (2001), de 30th Anniversary Edition de Golf V (2006), de 35th Anniversary Edition de Golf VI (2011) en de 40th Anniversary Edition de Golf VII (2016).

Aan de beurt

Vijf jaar na 2016 is het 2021. Ook hebben we uiteraard recent een nieuwe Golf GTI mogen verwelkomen. Die is er ook al als iets heftigere Clubsport. Relevant, want de vorige GTI Anniversary Edition baseerde zich ook op de Clubsport. Er is namelijk inderdaad een Volkswagen Golf GTI 45th Anniversary Edition aanstaande en die lekte al het internet op.

Eruit springen

Het is al een wirwar van edities bij Volkswagen en dan moet de R nog komen. Hoe weet je nou of je met een GTI, GTI Clubsport, GTI TCR of GTI 45th Anniversary te maken hebt? Het is ietwat lastig, maar met de plaatjes kunnen we in ieder geval de 45th Anniversary even apart zetten. Uniek aan deze editie is de iets lagere voorsplitter, de zwarte dakspoiler en de diffusor achter is een beetje anders getekend. Een grijs kleurtje, zwarte meerspaaks velgen met een rode rand en stickers met het getal 45 maken het vrij duidelijk.

Even geduld

Verder is het nog een beetje tasten in het duister. De Anniversary Editions weten altijd een klein beetje extra te krijgen als het gaat om technische specificaties. Naar het schijnt zou dat met de 45ste editie een beetje anders liggen. De Clubsport rommelt immers al een beetje in de marge door een piepklein gat tussen de TCR en R op te vullen. Strategisch een grote warboel.

Ook wanneer we de Volkswagen Golf GTI 45th Anniversary Edition, behalve ‘dit jaar’, kunnen verwachten is nog niet bekend. Hoe het eruit gaat zien, dat is geen verrassing meer. Toch een beetje alsof Volkswagen je een surprise party wilde geven en één van de organisatoren zijn mond voorbij praatte. (details via AutoExpress)