Geniaal: Liberty Walk maakt mini GT-R

Schattig, klein en toch ontzettend stoer. Deze Liberty Walk GT-R heeft het allemaal!

Tuning heb je in alle soorten en smaken, maar dit is toch wel weer heel uniek hoor. Het Japanse Liberty Walk pakt normaal gesproken onder andere Lamborghini’s en Ferrari’s aan. Dit keer doen ze het heel anders en is een Daihatsu onder handen genomen. Het resultaat kun je omschrijven als geniaal.

Deze Daihatsu Copen is voorzien van een Nissan GT-R look. De bumpers rondom zijn duidelijk geïnspireerd op de R35. Aan de voorkant zie je de typische GT-R designtaal en ook achter komt dit terug met onder andere vier enorme stortkokers. Liberty Walk heeft zijn typische handtekening achtergelaten met de popnagels en een camber op de achterwielen waar je U tegen zegt.

Het is vooral uiterlijk vertoon met deze Liberty Walk GT-R. Onder de kap huist namelijk niet de geblazen V6 uit de R35, maar een 658cc driecilinder motor. Sprintjes winnen bij het stoplicht zit er niet in met deze omgebouwde Daihatsu Copen. De kans is echter wel groot dat je op een duimpje omhoog kunt rekenen van de automobilist naast je. Want deze Daihatsu heeft een enorm hoog aaibaar gehalte. Nu een vrijwilliger zoeken die dit op z’n geïmporteerde Copen in Nederland gaat doen..