Alex Albon naar Williams! BREEK!

Hij is blij! Nu Alex Albon naar Williams gaat, zijn er telkens minder stoeltjes te vergeven.

Het is toch eigenlijk van de zotte. We hebben net vier weken pauze gehad van de Formule 1. Het zomerreces was voorheen vaak het moment dat de rijderscarrousel weer ging draaien. In 2021 is dat ietsje anders verlopen. In veel gevallen was het namelijk al bekend wie waar ging rijden.

Daarbij was het ook eventjes wachten op de eerste move, waarop de rest dan kon volgen. Eerst maakte Kimi Räikkönen bekend dat hij met pensioen ging. Daarop volgde het bericht dat Bottas na vijf jaar Hamilton assisteren, naar Alfa Romeo mag gaan om de plaats van Kimi in te nemen. De plaats van Bottas wordt opgevuld door George Russell, die ein-de-lijk teamgenoot wordt van Lewis Hamilton.

Alex Albon naar Williams

Dat zorgt er dan weer voor dat ze bij Williams een stoeltje over hebben. Die is voor nu bekend gemaakt, want Alex Albon gaat naar Williams! Ook Latifi zijn contract wordt verlengd en ook hij mag voor Williams rijden in 2022.

Alexander Albon maakte indruk bij Toro Rosso, maar kon die lijn bij Red Bull niet aanhouden. Na anderhalf seizoen werd hij vervangen door Sergio Pérez. Albon moest het even doen met een zitje in de DTM, waar hij op de Nürburgring een knappe overwinning pakte.

Stoeltje voor 2022 steeds schaarser

Met de move van Albon naar Williams wordt het aantal zitjes voor 2022 telkens schaarser. Bij Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine en AlphaTauri verandert er volgend jaar niets aan de line-up. Dan zijn er nog slechts een paar plaatsen te vergeven voor volgend jaar. Bij Alfa Romeo is de positie van Giovinazzi nog niet zeker.

Ondanks dat hij het dit seizoen niet heel slecht doet, brengt ‘men’ het stoeltje in verband met Nyck de Vries. Bij Haas is de positie van Schumacher nog niet zeker, maar aangezien de sponsor een Duitse coureur wenst c.q. eist (en Schumacher een groter talent is Mazepin), lijkt het erop dat hij kan blijven.