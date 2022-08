Oh cock! James May opgenomen in ziekenhuis na crash

Onnavolgbare Captain Slow James May is in het ziekenhuis beland na een ritje met een pijlsnelle Mitsubishi EVO VIII.

Ja je mocht wellicht denken dat The Grand Tour een stille dood sterft, maar niks is minder waar. De drie mannen die vaak het originele TopGear-trio genoemd worden (hoewel dat technisch gezien allerminst klopt), zijn tegenwoordig meer Youtube-sterren dan beroemdheden van TV. Doch als onderbreking van kijken naar hoe James en Richard zich lavenloos drinken aan James’ Gin terwijl ze een potje schaak spelen, zou het wel leuk zijn om weer een ‘echte’ special van het drietal voorgeschoteld te krijgen. Welnu, we hebben geluk, want de drie hebben een nieuw avontuur beleefd.

Het drietal is namelijk gesnapt in Noorwegen, alwaar er naar verluidt een aflevering is geschoten die in het teken staat van rallyen. Deze sport is in de Scandinavische landen immens populair. Voor de gelegenheid is er gekozen voor vierwielaangedreven bleppers als vervoer. Jeremy Clarkson verplaatst zich in een Audi B7 RS4, fameus voor het niet halen van zijn opgegeven vermogen. James en Richard echter hebben gekozen voor respectievelijk een Mitsubishi EVO VIII en een Subaru Impreza WRX STI. Mooi vervoer voor mannen van 59 respectievelijk 52 jaar oud.

Voor de langharige James, was het echter kennelijk allemaal een beetje teveel van het goede. Het doorgaans op koddige wijze vloekende levende anachronisme, staat niet bekend om zijn loden gasvoet. Desalniettemin is hij erin geslaagd te crashen in een tunnel. James moest even naar het ziekenhuis voor de nodige checks, is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Op de socials heeft hij vandaag zijn excuses aangeboden aan Mitsubishi EVO-liefhebbers.

Thank you for all your kind comments and funny jokes re my crash, but it was a while back, not that bad, and I’m perfectly OK.



Apologies to Evo fans for binning the VIII.#Bellend — James May (@MrJamesMay) August 13, 2022

Enfin, we hebben dus weer een special om naar uit te kijken. Hopelijk houden de mannen het lekker naturel en beperken ze de gemaakte humor tot een minimum, dan wordt het weer ouderwets genieten. Waarvan akte.