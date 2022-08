Collega de Vries misgunt hem kans in de Formule 1

Nyck de Vries heeft zich wat ellende op de hals gehaald. Een van zijn collegae misgunt hem zelfs een plek in de Formule 1.

De Formule 1 mag dan een zomerstop hebben; dit weekend stond echter wel gewoon de finale in de Formule E op de kalender. Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne ging met een voorsprong van 36 punten op zijn naaste belager het weekend in als kampioenschapsleider. Echter in totaal waren er voor een pole, twee overwinningen en twee snelste ronden theoretisch nog maximaal 55 punten te scoren. Het kon dus allemaal nog gruwelijk misgaan voor de Belg.

Voorsprong

De voorsprong van Stoffel had overigens nog drie punten groter kunnen zijn. Doch onze landgenoot Nyck de Vries weigerde tijdens het vorige raceweekend in race 2 zijn derde plek op te geven aan Stof, die in de slotfase van die race opklom naar P4. Daar Nyck al geen kans meer maakte op het kampioenschap, was het Mercedes-team daar niet echt blij mee. Een beetje dom dus van de Vries, die vermoedelijk beter aan Toto en de zijnen had kunnen laten zien dat hij een teamplayer is dan een betekenisloos podium te pakken in een raceklasse waar niemand naar kijkt.

Vandoorne campeão

Gelukkig voor Vandoorne, bleken ook 36 punten voorsprong uiteindelijk genoeg om de titel over de meet de slepen. Sterker nog, alleen Mitch Evans pakte in het laatste weekend marginaal meer punten dan de Belg. Die laatste wordt daarmee als kampioen uitgerekend de opvolger van de Vries, die vorig jaar nog kampioen werd in de klasse. Dit jaar resteerde voor de man uit Sneek P9 in de stand, achter landgenoot Frijns die is geëindigd op P7. Het tekent een beetje de Formule E. We willen niet zeggen dat het een pure loterij is wie er kampioen wordt…Maar een gelukje hier of daar kan wel veel verschil maken.

Wehrlein hoopt dat de Vries degradeert

De Vries scoorde in het laatste weekend zijn derde en vierde DNF van het jaar. In de laatste race kwam hij in de clinch te liggen met voormalig Formule 1 coureur Pascal Wehrlein, de man die ooit nog een drankprobleem bleek te hebben. De Duitser was duidelijk niet te spreken over de manier waarop Nyck racete en liet dat in niet mis te verstane bewoordingen blijken over de radio. Wehrlein noemde Nyck onder andere een F-ing idioot, maar voegde daar ook nog iets aan toe dat dieper snijdt:

I hope he doesn’t get to F1!!1! Pascal Wehrlein, misgunner

Het zit diep

Na de race liep Wehrlein nog verder leeg bij kwaliteitspublicatie The Race. We mogen rustig stellen dat Pascal net als Frans Verschuur niet onder de indruk is van de kwaliteiten van de Vries. De laatste werd dan ook door de wedstrijdleiding bestraft met twee strafpuntjes op zijn licentie. Hij finisht in het kampioenschap overigens wel net een plekje voor Porsche-coureur Wehrlein, die ooit ook nog deeluitmaakte van de Mercedes-familie.

En nu?

De races in Seoul waren voorlopig ook de laatste voor Mercedes als team in de Formule E. Voor volgend jaar wordt het team overgenomen door McLaren (althans dat heeft McLaren aangekondigd, je weet maar nooit). Zowel de Vries als Vandoorne moeten naar verluidt wieberen, ondanks hun kampioenschappen. Beiden worden in verband gebracht met verschillende andere Formule E teams. Doch wij oranje brillen hopen natuurlijk stiekem dat Wehrleins wens niet in vervulling gaat en we volgend jaar wel Double Dutch op de Formule 1 grid zien.