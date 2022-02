Originele Lancer Evolution V is niet verprutst (dus zeldzaam)

En mede daardoor is deze originele Lancer Evolution V niet heel goedkoop.

De Mitsubishi Lancer Evo V was destijds de Tesla van zijn tijd. Niet alleen zozeer omdat er achter een spotgoedkoop interieurtje serieuze techniek schuil ging. Nee, met name de performance was ongekend destijds.

De Lancer Evolution V kwam uit in 1998 en was een sensatie. Het was de eerste Lancer Evo die mondjesmaat ook in Nederland werd geleverd. De Japanse rallyspecial maakte in principe gehakt van alles wat voorbij kwam.

Net als met een Tesla was je koning op de sprint. In tegenstelling tot de Tesla kon de Lancer Evo ook op het circuit of op een B-weg heel goed uit de voeten.

Originele Lancer Evolution V zoeken

Dankzij een slim vierwielaandrijvingssysteem, Active Yaw Control en een hitsige 4G63-motor was de Lancer Evo V (modelcode: CP9A) bijna overal snel. Wellicht op de Autobahn iets minder, de vijfde versnelling was ietwat lang (in vergelijking met de eerste vier. Een zesbak kwam pas vanaf de zevende evolutie.

De Lancer Evo was alleen nog maar de basis, want de auto was zeer goed te kietelen. De motor kun je vrij eenvoudig opvoeren en er zijn talloze tuners die er spulletjes voor in de aanbieding hebben.

Maar in dit geval hebben we een compleet origineel exemplaar gevonden. Om met het slechte nieuws te beginnen: nee, het is niet een origineel Nederlandse auto. Het is een Japanse import, maar ook in Japan (en het Verenigd Koninkrijk) is het lastig om een geheel originele Lancer Evo V te vinden.

Vraagprijs

We zeggen overigens wel originele Lancer Evo V, maar dat is niet helemaal correct. Deze auto is zoals we zo mooi zeggen ‘OEM-plus’. De auto is namelijk voorzien van de nodige Ralliart -accessoires. Nu kan dat geen probleem zijn, Ralliart is immers de huistuner van Mitsubishi. Je gaat ook niet zeuren om te veel AMG-onderdelen op je Mercedes, nietwaar?

Dan komen we nu uit op de prijs. De verkoper wil er graag 28.950 euro voor hebben. Dat is veel geld voor een Japanse C-segment sedan uit 1998. Maar zo moet je er niet naar kijken, dit is een van de meest legendarische rallyspecials van de afgelopen 40 jaar. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

