Haast nieuwe Pagani Huayra kost “maar” 3 miljoen euro

Is niets, jongen.

Nieuwe miljonairs: opgelet. Willen jullie je verse vermogen graag direct uitgeven aan een auto die bijna niemand heeft? Kijk dan eens naar deze advertentie. Precies, dit is geen Ferrari, Lamborghini of zelfs zo’n doodnormale Porsche waarin iedereen rijdt, maar een heuse Pagani Huayra Roadster. Minpunt: hij kost je wel een vermogen.

De Huayra Roadster mag technisch gezien dan de goedkoopste Pagani zijn die je nieuw kunt kopen, de verkoper van de auto bewijst met dit praktisch ongebruikte exemplaar dat het absoluut een dure auto is. Bij het Amerikaanse CNC Motors, dat afgaande op de foto’s wel het een en ander over de betere supercar lijkt te weten, staat de auto momenteel te koop tegen de prijs van 3.650.000 miljoen dollar, ofwel 3,25 miljoen euro.

Voor dit geld koop je een snaarstrakke en haast gloednieuwe Pagani Huayra Roadster in een vrij simpele carbon zwarte kleur met rode accenten aan de binnen- en buitenzijde. De Roadster in kwestie heeft slechts 80 mijl (een kleine 130 kilometer) achter de rug. Net als het schitterende rood leren interieur zal de V12 dus amper zijn aangetast.

Over die V12 gesproken, de Huayra wordt aangedreven door een zesliter AMG-blok dat ruim 750 pk en precies 1.000 Nm aan koppel produceert. Hiermee snelt hij in ongeveer 3 seconden naar de 100 km/u. Zijn topsnelheid is minstens zo indrukwekkend, want de Roadster kan maximaal 370 km/u. Even oppassen dat je niet wegwaait, dus.