Nieuwe A45 AMG met ruim 400 pk bijna zonder camouflage

Hij komt, hij komt.

Mercedes is even na de introductie van de gewone A-Klasse ook met de A35 op de proppen gekomen. Het model is in het leven geroepen om de relatief grote stap tussen de krachtigste A-Klasse en de A45 helpen overbruggen. Als we onze rijtest aanhouden als referentiepunt, dan blijkt dat Mercedes er redelijk in is geslaagd een goedkoper maar toch behoorlijk sportief alternatief te maken voor de A45.

Met de komst van de A35 geeft Mercedes zichzelf tegelijkertijd meer ruimte om de sterkste A-Klasse wederom naar een hoger niveau te tillen. Als we de berichten over de auto evenals de uitspraken van AMG-hoofd Tobias Moers mogen geloven, dan is het merk het gelukt om de A45 ongekend veel vermogen mee te geven. Naar verluidt zal de tweeliter viercilinder in de S-versie in de buurt van 420 pk produceren.

Nu het seizoen weer is aangebroken dat fabrikanten hun auto’s kunnen testen op de Nürburgring, zien we dat Mercedes geen doekjes windt om het aan de tand voelen van de binnenkort – we verwachten de officiële presentatie in Frankfurt – te onthullen A45 AMG. Instagram-gebruiker DCNCars, een 22-jarige Nederlandse fotograaf, legde de wagen vast toen deze recentelijk door een professioneel coureur over het meest uitdagende circuit op aarde werd gestuurd.

De fotograaf wist de nieuwe A45 AMG op een ongelukkig moment voor de camera te krijgen, want Mercedes had juist een exemplaar de ‘Ring op gestuurd dat amper nog gecamoufleerd was. Zodoende kunnen we duidelijk zien dat de nieuwe A45 stukken dikker wordt dan de instap-AMG. Zo is de A45 voorzien van een fikse spoiler, vier uitlaatpijpen, een andere grille en breder bumperwerk. Onderhuids zal de A45 nog een sportiever onderstel krijgen, zodat hij behendiger door de bochten kan komen.