Deze 11 moderne Pininfarina ontwerpen zijn schandalig lelijk

Jazeker, ook Pininfarina heeft weleens een offday.

Italianen kunnen over het algemeen goed ontwerpen. Het zit hen in het bloed. Zolang het er maar goed uitziet, dan is er niets aan de hand. Dat het letterlijk pijn doet Italiaanse kleding te dragen, doet daar niets aan af. Het gaat om de uitstraling. En kijk naar alle trouwe Alfa Romeo-, Maserati- en Lancia-eigenaren hier in Nederland: dankzij hen zien de vluchtstroken er altijd heel erg fraai uit.

Designhuizen die zich specialiseren in het ontwerpen van auto’s moeten wel de mooiste producten afleveren, toch? Nou, nee, dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Tijdens de special van enkele weken geleden waren er lezers die de Peugeot 1007 een lelijke auto vonden, maar die auto is slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg.

De Peugeot 1007 is ondanks zijn Franse roots ontworpen door Pininfarina. Pininfarina geldt als een van de meest bekende Italiaanse designhuizen en carrossiers. Het repertoire van de Italiaanse studio barst uit zijn voegen van fraaie auto’s. Echter, ze hebben in het recente verleden ook wat drollen afgeleverd. Dit zijn 11 voorbeelden:

Mitsubishi Pajero Pinin ’99

Op zich had Mitsubishi hier een heel slim idee. Waarom ook niet de stoere eigenschappen van de mega-succesvolle Pajero overbrengen op een veel kleinere auto? Het autootje kreeg een kleine motor en compacte afmetingen, waardoor hij in theorie interessant moest zijn voor de Japanse en Europese markt. In werkelijkheid kwam de auto eigenlijk te vroeg op de markt, net als de Honda HR-V. De Pajero Pinin was vrij duur en, voor dat bedrag, niet voldoende verfijnd. Overigens was het basisdesign níet van Pininfarina, maar kwam het van Mitsubishi zelf. De Europese varianten werden lichtjes bijgepunt door het designhuis. De reden dat deze Pajero de naam van de Italiaanse grootmeester draagt, is desondanks vrij eenvoudig te verklaren: van 1999 tot 2004 rolden er maar liefst 68.555 exemplaren van de band in Turijn.

Hyundai Matrix ’01

Toegegeven, bovenstaande Pajero kunnen we dus niet geheel aan Pininfarina toerekenen. Met de Matrix kunnen we dat daarentegen wel. Deze auto komt namelijk “van de maestro himself” – althans, zo beweerde de folder. Grote kans dat een kansloze stagiair de opdracht kreeg. An sich was de Matrix niet eens zo’n verkeerde auto. De op de Hyundai Lantra gebaseerde ‘Midi-MPV’ was helemaal van zijn tijd en de prijzen waren zeer schappelijk, maar een typisch Pininfarina-ontwerp was het niet. Met name het verschil in hoogte bij de deuren en de carosseriestijlen zijn op zijn zachtst gezegd opvallend. Er is ook een soort ‘Gandini’-wielkast, maar dan aan de voorkant. Het is een groot mengelmoesje van Aziatische en Europese stijlen. Zelfs na de facelift was de Matrix nog altijd hondslelijk.

Daewoo Tacuma ’01

Je zou denken dat Pininfarina het na de Matrix wel gezien had met Zuid-Koreaanse Midi-MPV’s, maar niets is minder waar. Rond dezelfde periode kwam namelijk de Daewoo Tacuma op de markt. Ook dit was een Renault Scénic-interpretatie zonder de charme, het comfort óf de restwaarde. Het ding blonk absoluut nergens in uit, behalve goedkoop zijn. De Tacuma bleef erg lang leverbaar in Nederland; tot 2009 kon je je leven verrijken met een heuse Chevrolet Tacuma. Ontwerp-technisch was het waarschijnlijk precies waarvoor de Koreanen hadden betaald: niet al te veel.

Ferrari 612 Scaglietti ’04

Nu beginnen we ons op glad ijs te begeven, want hoe kunnen we in hemelsnaam de 616 Scaglietti een lelijke auto noemen? Goede vraag. Uiteindelijk is de 612 Scaglietti uitgegroeid tot een zwaan. De laatst geproduceerde exemplaren waren het fraaist. Helaas zijn juist die maar mondjesmaat geleverd. De eerste serie, daarentegen, werd veelal in verkeerde kleuren gespoten en voorzien van véél te kleine wielen. Afzonderlijk zijn de details werkelijk bloedmooi, maar het geheel komt geknutseld over. Zeker in het geel doet ’t apparaat pijn aan de ogen.

Peugeot 1007 ’05

Daar is ‘ie: de auto die ons het idee gaf voor dit lijstje. De Peugeot 1007 mag met recht een van de lelijkste auto’s aller tijden worden genoemd. Hij ziet eruit als een rijdende telefooncel en dat is geen compliment. Aan de andere kant: had Pininfarina hier wel een keuze? De keiharde eis was namelijk dat er twee enorme schuifdeuren in moest komen, en dan zit je nu eenmaal vast aan hele vreemde proporties, te meer omdat het een kleine auto moest worden die ook nog een hoge instap moest bieden. Tsja, dan wordt het zelfs voor de Italianen een taak van ongelooflijke proporties. Stel je voor hoe dit ding eruit gezien had als Zagato de opdracht had gekregen!

Mitsubishi Colt CZC (Z30) ’06

Uiteindelijk is Pininfarina ook gewoon een bedrijf dat winst moet maken. Niet alles draait om de mooiste ontwerpen, alhoewel ze doorgaans slagen in deze uitdaging. Om geld in het laadje te krijgen, moeten dit soort designhuizen opdrachten binnenkrijgen voor kleinschalige productie. Vaak gaat het om speciale carroserievarianten. Te veel aantallen voor een fabrikant om de markt te negeren, maar te weinig om er een eigen productielijn voor op te zetten. Denk aan de Peugeot 406 Coupé, bijvoorbeeld. Aanvankelijk wilde Pininfarina Fiat lekker maken met een concurrent voor de 206 CC, maar daar had het merk geen oren naar. In plaats daarvan gaf het de Barchetta doodleuk nog een facelift. Jaren later werd het ontwerp uit de mottenballen gehaald en daarna zelfs verkocht aan Mitsubishi. Het hele verhaal over deze auto kun je HIER lezen.

Ford Focus CC (DB3) ’08

De best rijdende auto in zijn klasse: de Ford Focus CC was het zonder enige twijfel. Het zegt alleen bijster weinig. Met hun enorme klapdaken zagen de auto’s in deze klasse er niet alleen uit als badkuipen, ze reden precies zo! In principe was het onbegonnen werk om hier wat van te maken. De Focus CC kreeg een enorm lange en hoge kont, om het dak weg te kunnen klappen. Daarbij moest de auto plaats bieden aan vier mensen (en hun bagage) en mocht hij niet te duur worden. Na de facelift werd het nog erger en kreeg de Focus CC een front dat totaal niet overeenkwam met de achterkant. Pluspunt: als je een praktische en (relatief) goed rijdende cabrio voor weinig geld zoekt, tegenwoordig zijn ze (bijna allemaal) lekker goedkoop!

Ferrari California ’08

Jazeker, we hebben gewoon nog een Ferrari in de lijst gezet. Hoewel de California met recht een draak van een auto genoemd mag worden, zal ons gezeur en gezever over het uiterlijk Ferrari totaal niet deren: voor het merk was het een bijzonder belangrijke auto. Dit was het design dat de betalende klanten konden waarderen dat was uiteindelijk hetgeen dat telde. Toch was het simpelweg teveel: die relatief smalle koets, die veel te grote koplampen, die dubbele achterlichten, die Lexus-style uitlaten, die enorme bochel achterop. We kunnen zo nog even doorgaan, maar u begrijpt: het was het allemaal nét niet. Gelukkig kwam het goed. Met de California T wist het designhuis bovengenoemde problemen behoorlijk netjes op te lossen, en de eveneens door Pininfarina ontworpen Portofino is misschien wel de mooiste auto die Ferrari op dit moment in de aanbieding heeft.

Hafei Grand Overlord ’09

Omdat in China niet alle merken een designtaal hebben, wordt er relatief veel gekopieerd. Men weet immers niet beter. “Zo moet een auto er toch uitzien?” In het geval van de Hafei Grand Overlord kunnen we er heel veel over klagen, maar het simpele feit is wel dat we moeten waarderen wat ze hebben gedaan. In plaats van Europese designhuizen te kopiëren, huurden ze er een in. Jammer genoeg is het resultaat er niet altijd naar en dat is ook met deze Grand Overlord het geval. Dit komt met name door het feit dat het een klein busje moest worden met plaats voor een hoop inzittenden.

Bolloré Bluecar ’11

De Mercedes-Benz A-Klasse moest een van de meest vooruitstrevende auto’s in zijn klasse worden. De auto was voorzien van een dubbele bodem en kon zo relatief eenvoudig geschikt gemaakt worden voor alternatieve aandrijflijnen. Daar kwam het echter nooit van. Ook waren de verkoopcijfers te laag, waardoor als gevolg de derde (en nu ook de vierde) generatie A-Klasse qua layout vrij conventioneel zijn geworden. De Bolloré Bluecar is een Frans alternatief voor deze auto. In Parijs, Lyon en Bordeaux zie je ze geregeld rijden. Het idee is simpel, je hebt een abonnement en als je er eentje ziet en nodig hebt, kun je hem pakken. Vervolgens drop je ‘m weer als je zonder auto verder kunt. Om de auto een unieke uitstraling te geven, kreeg Pininfarina de opdracht een aparte creatie te maken van de A-Klasse. Oordeel zelf over het resultaat.

Chery J3 (M12) ’11

China is een land waar sommige bevolkingsgroepen voor het eerst te maken krijgen met het fenomeen ‘automobiel’. Wij Europeanen kunnen nogal snobistisch zijn, maar liever een uiterst saaie hatchback dan een oude fiets, toch? Zo moet je de Chery J3 een beetje zien. Het is allemaal antieke techniek en het ontwerp lijkt uit 1995 te stammen – en toen al was het geen hoogstandje! De auto heeft een hoog ‘Daewoo Lanos’ gehalte en dat is waarschijnlijk volkomen terecht. Houd er wel rekening mee dat de Chery J3 groter is dan een Golf, maar minder kost dan een Polo.

