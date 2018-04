Okkazie-battle van de dag: Fünfer versus E-Klasse

We hebben een paar prettige youngtimers gevonden op Autotrack.

De regels van bijtelling zijn flink strenger geworden in de afgelopen jaren. Los van het feit dat we nooit zo’n fan zijn van meer belasting betalen op auto’s, is dit ergens ook wel goed nieuws. We werden namelijk een beetje moe van al die Foutlanders die de linkerbaan opslokten. Inmiddels genieten alleen pure EV’s nog bijtellingsvoordeel. Tenminste dat is het geval voor wat betreft nieuwe auto’s. Voor de liefhebber is er ook nog de youngtimer-regeling: 35 procent bijtellen klinkt in eerste instantie als een slechte deal, totdat je leest dat dit percentage over de dagwaarde van de auto wordt gerekend. Dat is dus praktisch niks in de meeste gevallen. Bijkomend voordeel: hoge kosten voor onderhoud kan je ten laste van het resultaat van je toko brengen. Superdeal!

Wat de regeling extra aanlokkelijk maakt is dat veel auto’s die rond de vijftien jaar oud zijn (youngtimers) tegenwoordig al lang geen aftandse hokken meer zijn. Regel zo’n dikke Duitse bolide van vroeger en je rijdt er nog patent bij. Sterker nog, niet dat het je iets zou moeten uitmaken, maar uit empirisch onderzoek is gebleken dat leken oude premiumbakken steevast veel meer waarde toedichten dan deze feitelijk hebben.

Er is echter een nadeel aan youngtimers: ook okkazieboeren dichten youngtimers tegenwoordig veelal meer waarde toe dan je zou willen betalen als consument. De twee auto’s die we vandaag gevonden hebben doen bijvoorbeeld allebei een kleine 7.000 Euro. Teveel geld? Mwah, echte koopjes zijn het in ieder geval niet, je kan beide modellen zeker ook voor minder kopen. Daar tegenover staat dat het beide ‘Nederlandse’ auto’s zijn en er op het geduldige virtuele papier goed bijstaan. Enfin zonder verder oponthoud gaan we door naar de twee kemphanen van de dag:

Hoek 1: BMW E39 525i Edition Automaat, grijs, 160.981 km, 6.950 Euro.

Tsja, wat moeten we nog zeggen over de E39 5-Serie (aankoopadvies)? Volgens velen pakte BMW met deze generatie het stokje over van Mercedes aan de top van het E-segment. Maar plottwist: dan ging het om de generatie W210 van de E-Klasse. Vandaag zetten we deze late facelift E39 tegenover een vroege W211. Zoals het een uitloopmodel betaamt is deze ‘Vijf’ prettig uitgerust met leder en navi. De epische styling 32 velgen zijn extra fijn. De navi is inmiddels natuurlijk wel ouderwets. Ook ouderwets maar dan in de goede zin van het woord: de heerlijke atmosferische zespitter in het vooronder.

Hoek 2: Mercedes W211 E200 Kompressor Avantgarde Automaat, grijs, 172.925 km, 6.744 Euro.

De W211 gooide het laatste vleugje hoekig design van de W210 overboord ten faveure van de ronde vormen die geïntroduceerd werden met de W220 S-Klasse bij Das Haus. De Merc is een generatie nieuwer dan de BMW, maar qua vermogen, prijs, kilometerstand en kleur zijn de twee vrijwel gelijk aan elkaar. Deze ‘Avantgarde’ is niet uitgevoerd met leder, maar er valt ook wat te zeggen voor stoffen bekleding. De Merc heeft navi, maar ondanks het feit dat deze wat nieuwer is dan in de BMW ga je waarschijnlijk alsnog snel verlangen naar een moderne TomTom. De vierpitter met compressor in deze ‘E’ levert wat minder vermogen en Laufkultur dan de zes-in-lijn van de Bimmer, doch dankzij het koppel zal het geen probleem zijn ordentelijk mee te komen in het Nederlandse verkeer.

Kies Moaahhhhhh!