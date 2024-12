BREEK: Liam Lawson is de nieuwe teamgenoot van Verstappen

Het is officieel: Liam Lawson rijdt volgend jaar in de Red Bull naast Max Verstappen.

Gisteren bereikte ons het niet al te verrassende nieuws dat de wegen van Red Bull en Perez eindelijk gaan scheiden. Nadat Perez het constructeurskampioenschap cadeau heeft gegeven aan McLaren mag hij nu vertrekken. Alhoewel hij volgens Horner de eer aan zichzelf heeft gehouden.

De lijst met potentiële opvolgers van Perez is vrij kort: dat moest Liam Lawson worden of Yuki Tsunoda. En het was al duidelijk dat het waarschijnlijk Lawson zou worden. Dat is nu officieel bevestigd: Red Bull presenteert Liam Lawson als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Het is misschien lullig voor Tsunoda, maar Lawson’s eerste full time zitje is dus meteen bij Red Bull. Uiteraard heeft de 22-jarige Nieuw-Zeelander zich al wel bewezen gedurende de 11 races die hij dit jaar en vorig jaar reed voor AlphaTauri/VCarb.

Er wacht Lawson nu wel een zware taak, want hij zou natuurlijk niet de eerste coureur zijn die gebroken wordt door Max Verstappen. Vooralsnog lijkt hij aan zelfvertrouwen geen gebrek te hebben, dus we gaan zien wat hij er van bakt in 2025.

Met de exit van Perez is er nu wel een extra stoeltje vrijgekomen binnen de Red Bull-familie, namelijk het zitje naast Tsunoda. Naar verluidt wordt deze vergeven aan Isack Hadjar, die dit jaar tweede werd in het Formule 2-kampioenschap.