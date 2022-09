Om te janken: Audi RS2 Avant gespot op de schroothoop

Zo worden het er steeds minder: er is een Audi RS2 Avant gespot op de schroothoop, de plek waar je hem liever niet wil zien.

Anno 2022 mogen we genieten van een breed aanbod Audi RS-modellen. Dat alles begon in 1994. Toen debuteerde de allereerste Audi RS, de Audi RS2 Avant. Deze auto begon ooit als een Audi 80 Avant, maar werd heftig aangepast om de ultieme stationwagon van het moment te zijn.

Audi RS2 Avant

Officieel is de Audi RS2 Avant trouwens niet enkel een Audi, maar een Audi-Porsche. Het was namelijk Porsche die het grootste gedeelte performance-aspect van de RS2 Avant voor hun rekening nam. De 2.5 liter grote vijfcilinder is van origine een Audi-motor, maar dankzij Porsche’s inspanningen komt er 315 pk uit. Voor 1994 aardig indrukwekkend. Ook deed Porsche hun zegje over meerdere componenten in het onderstel en bijvoorbeeld de remmerij. Ook kon je Porsche onderdelen vinden van buiten. De velgen, remmen, spiegels en zelfs de mistlampen komen van Porsche. Audi deed het aanleveren van de carrosserie en hij werd dus als Audi verkocht.

Zo begon het label RS, al weekte Porsche daarvan los nadat de RS2 Avant uit productie ging. De heritage is dus voor Audi. Van de opvolger A4 kwam een RS4 en zelfs de lanceerkleur RS Blue, later Nogaro Blue, is sindsdien veel geleverd geweest op Audi’s. Kortom: een bijzondere auto waar er naar verluidt niet eens drieduizend van zijn gebouwd. Wat er nog van over is, wordt dus veelal gekoesterd. Dan behouden ze hun waarde. Waar je een RS2 Avant niet wil zien: de schroothoop.

Audi RS2 Avant op de schroothoop

Toch is dat wat er recent opdook. Via meerdere sociale media-kanalen duiken er foto’s op van een Audi RS2 Avant die opgestapeld staat tussen andere autowrakken. Een zielig aanzicht. De auto staat op een schroothoop in Portugal en het gaat dus ook om een Audi RS2 op Portugees kenteken.

Waarde

Een Audi RS2 Avant is het type auto dat zelfs in slechte staat gewild is, dus waarom iemand hem op de schroothoop heeft gegooid is een raadsel. Zoals gezegd zijn er niet zo veel van (over) en dus is het zonde om hem zo te zien. Gelukkig mogen we hem nog even zo zien: na een bezoekje aan de shredder wordt het écht janken.