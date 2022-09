“Hulkenberg kanshebber voor zitje Haas in 2023”

Nou wordt ‘ie helemaal mooi. Als Schumacher eruit zou gaan bij Haas, is Nico Hulkenberg een optie om zijn plek in te nemen. Als dat maar goed gaat.

Eigenlijk zouden we er enorm blij mee moeten zijn: sinds 2021 rijdt er weer een Schumacher mee in de Formule 1. Niet Michael, maar zijn zoon Mick. Die heeft ook al een fijne carrière opgebouwd en kreeg in 2021 de kans om zich te laten zien bij Haas. In seizoen 2021 leek het allemaal wel oké te gaan voor Mick, maar dat is ook een selectief beeld omdat de aandacht allemaal uitging naar Nikita Mazepin. Aangezien laatstgenoemde in 2022 niet meer meerijdt, krijgt Mick gezelschap van Kevin Magnussen. En dan blijkt wel dat Magnussen meer met het materieel doet dan Mick.

Mick’s zitje onder vuur

Daarom is er nu sprake van dat Mick de zak krijgt in 2023. Michael zijn zoon zou natuurlijk idealiter doorstromen naar Ferrari en de hoogtijdagen voor de Schumacher-familie herleven, maar daarvoor laat hij niet genoeg wonderen zien. Teambaas Guenther Steiner zegt trouwens dat het wel weer de goede kant op met Mick: “als hij altijd presteert zoals vorige week in Zandvoort, dan is hij nog steeds een goede kandidaat voor ons zitje.” Maar wij en de rest van het internet houden van speculatie: Mick eruit in 2023 betekent natuurlijk wel dat het zitje weer opgevuld moet worden. Komt er weer de grote vraag: wie vult dat zitje op?

Hulkenberg bij Haas?

Iemand die ‘een goede kans maakt’ op dit zitje: Nico Hulkenberg! Dat meldt AMS. De Duitser heeft een goede F1-carrière achter de rug, maar verliet de sport na 2020. Sindsdien kwam hij enkel nog in actie toen Vettel begin dit jaar positief werd getest op corona. Toen werd al gegrapt dat Hulkenberg en Magnussen samen op de grid geen goed idee is, nu zouden ze samen in een team komen! De Duitser en de Deen hebben een geschiedenis, waar het dieptepunt kwam toen Hulkenberg een interview onderbrak en Magnussen hem trakteerde op een opmerking die je zelf maar even moet opzoeken. Of je je nog herinnert.

Hulkenberg is een gedoodverfde kandidaat voor Haas, maar hij is niet de enige die het zitje wil en dus op de shortlist staat. Zo zouden ze zelfs naar Daniel Ricciardo kijken. Ook zou Antonio Giovinazzi testwerk gedaan hebben voor Haas dit jaar. Er zijn dus een aantal opties. Welke het wordt, dat moet nog blijken.