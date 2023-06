Kia Stinger opvolger komt er toch: 600 pk en 800 km

De Kia Stinger krijgt toch een opvolger. Met een hele grote diesel-achtig rijbereik.

Er zijn soms van die auto’s die tof zijn, ongeacht het merk. Je kan niets met Kia hebben, maar die Stinger is een heel erg gaaf apparaat. De sportieve vijfdeurs liftback werd in het leven geroepen als een soort imagebuilder. Normaal gesproken kiest een fabrikant dan voor een sportauto, maar nu was het een model dat niet eens zo buiten bereik was.

Slim, want zo kun je de huidige Kia-klanten langer aan je binden. Vanuit de Rio naar de Ceed, van Ceed naar een Optima en vanuit een Optima naar een Stinger. Hoe langer je de klant binnenboord kan houden, hoe beter.

Maar ondanks dat heel erg veel mensen de Kia Stinger heel erg tof vinden, kocht bijna niemand er eentje. In Nederland was dat ook vrij logisch, want je betaalde behoorlijk veel BPM erover.

Toch wel een Kia Stinger opvolger

Het faceliftmodel is wel een tijdje geleverd hier, maar Kia schrapte twee motoren: de 2.0 benzine en de 2.2 diesel, waardoor de Stinger alleen met de 3,3 V6 te krijgen was en een ton kostte. Net als de Nissan 370Z of de Ford Mustang GT kunnen wij ons niet voorstellen dat een normaal persoon ondanks dat een ton heft uitgegeven aan een Kia Stinger. Misschien een paar demo-auto’s of voorloopwagens voor het hogere management. Kortom, dat de Stinger eruit gaat is dus niet vreemd gezien de verkoopcijfers.

Maar wat wil het feit, de auto gaat zijn comeback maken! Jazeker, het model is dus niet ten dode opgeschreven. Nou ja, het huidige model wel natuurlijk. Maar er komt dus een opvolger, aldus ET News. Op dit moment noemt Kia de auto nog de ‘GT1’. uiteraard is het een geheel elektrische auto. In dit geval gaat de grote vijfdeurs gebruik maken van het ‘eM’-platform.

800 km bereik!

Qua maatvoering gaat de Stinger (als die zo gaat heten) ietsje groeien. De auto past in het Europese E-segment, ongeveer even groot als de Amerikaanse midsize-sedans. Een Toyota Camry is bijna even groot als een Mercedes-Benz E-Klasse, maar die twee kun je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. We verwachten dat de Kia meer richting de Toyota gaat dan de Mercedes-Benz.

Wat we sowieso weten, is dat de auto een enorme batterij gaat krijgen. Er wordt gesproken over een accupakket met een capaciteit van 113,2 kWh!! Daarmee moet een actieradius van zo’n 800 km mogelijk zijn. Qua vermogen loopt het flink uiteen. Het zal beginnen met een Single Motor, de Dual Motor met vierwielaandrijving zal meer dan 600 pk leveren. De opvolger van de Kia Stinger staat volgens ET News gepland voor 2025. Mocht je niet kunnen wachten, de Kia EV6 GT is een goede en betaalbare optie als je een bizar snelle Kia zoekt.

