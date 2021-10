OMGWTF: Hyundai gaat geniaalste idee van Honda gebruiken

Honda kwam ooit met een briljant idee wat toch aardig toekomstproof bleek te zijn. Hyundai vraagt namelijk patent aan op iets wat we herkennen.

Mobiliteit in de stad is tegenwoordig een dingetje. Auto’s worden geweerd uit stadscentra en dus moet je aldaar met een scooter, fietsend of lopend in beweging. Een oplossing is de P&R, waar je de auto buiten de stad hebt en de rest met het OV doet. Er is iets nog beters. Hyundai vraagt patent aan op extra mobiliteit uit je kofferbak toveren. Bij het horen van dat idee komt er maar één ding bij menig autocult-fanaat ten gedachte.

Motocompo

Honda had dit idee namelijk al in de jaren ’80. We hebben het dan natuurlijk over de geniale combinatie Honda City en Honda Motocompo. Laatstgenoemde is een piepkleine bromfiets. Een soort lunchtrommel met twee wielen eronder en een stuur erop. Gering formaat was dan ook wat de Motocompo zijn speerpunt moest zijn. Sterker nog: je kon het stuur inklappen en het ding werd nog kleiner.

James Bond

Het resultaat was een soort vierkante minibike en leek eigenlijk niet serieus genomen te kunnen worden. Honda nam het echter zeer serieus. Sterker nog: Honda ontwierp een auto om de Motocompo heen. Bijna letterlijk. Het geringe formaat was namelijk bedoeld om de Motocompo overal in te laten passen. Met name de Honda City. Deze kleine stadsauto van Honda was zo ontworpen dat de bagageruimte precies één opgevouwen Motocompo groot was. Met als reeds genoemd idee: neem je Motocompo overal mee naartoe en wanneer de situatie vraagt om iets kleiners dan een auto, vouw je hem uit als een soort James Bond-gadget en kun je op de Motocompo verder.

Geniale combi

Dit kan een mening zijn, maar de City/Motocompo combinatie is niks minder dan briljant. Niet alleen vanwege de achterliggende praktische gedachte, ook omdat het gewoon zo cool is om een opvouwbare brommer achterin je auto te hebben. Helemaal als je ook nog de coole sportversie hebt van de City: de Turbo II, met die heerlijk foute putdeksels. Een complete set van dit tweetal kan voor een aardig fortuin gaan tegenwoordig.

Patent van Hyundai

Ondergetekende weer blij, want plaatjes van een Honda City/Motocompo set maken mij altijd blij. Heeft deze fanboy-uiteenzetting ook nog een doel? Jazeker. Hyundai heeft namelijk patent aangevraagd op iets wat erg lijkt op het Motocompo-verhaal. Wel iets gemoderniseerd natuurlijk.

Hyundai kiest namelijk voor een opvouwbare step in plaats van een opvouwbare scooter. Op het patent van Hyundai zien we dat de uitvoering wel iets meer ‘2021’ is dan de Motocompo. De step vouwt zich op tot een veel compacter pakketje en de ruimte waarin deze verstopt wordt lijkt op een compartiment onder de bagageruimte. Dus in plaats van een toch wat onhandig grote scooter die je hele bagageruimte inneemt, kan je de bagageruimte van je toch al grotere auto ook nog gebruiken.

In de uitvoering moet nog maar blijken hoe de vork precies in de steel zit, maar het patent heeft Hyundai in ieder geval wel. De Motocompo, gemoderniseerd. Bonuspunten als Hyundai nu ook nog een i10 N uitbrengt waar het compartiment ook in te vinden is. (via PatentGuru)

Foto’s van de witte Turbo II met Motocompo geleend van Bring a Trailer, waar dit setje in 2019 nog 24.000 dollar opleverde.