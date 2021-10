Hyundai stuurwiel wordt OOK heel erg bijzonder

Het Hyundai stuurwiel gaat heel bijzonder worden. Niet alleen Tesla heeft er dus patent op. Het patent van van daag gaat over iets anders dan Yoke, overigens.

Het stuurwiel opnieuw uitvinden is een dingetje tegenwoordig. Nu we midden in een transitie zitten naar alternatieve aandrijflijnen, wordt meteen de auto onder handen genomen. Valt daar niet een hoop aan te verbeteren of veranderen? Met name Tesla heeft daar een duidelijke visie in.

Bij Tesla zijn ze net als Apple niet heel erg bang om conventionele functies of features gewoon te verwijderen. Ga maar eens in een Tesla zitten: niets zit waar je het verwacht, het ziet er zeer kaal uit en toch zit het meeste (plus meer) erop. Het is een beetje omdenken voor gevorderden, als het ware. Het gekke stuurwiel kwam gisteren al aan bod.

Hyundai stuurwiel

Voor vandaag is het de buurt aan Hyundai. Dat merk maakt op dit moment een ijzersterke indruk. Zowel op het gebied van de auto’s, aandrijflijnen, betrouwbaarheid: er valt weinig op af te dingen. Met de nieuwe Ioniq 5 zetten ze stappen om ook gewoon een gave auto te bouwen. Nu is het tijd voor de volgende stap: een bijzonder opmerkelijk stuurwiel!

In tegenstelling tot de Yoke is het stuurwiel van Hyundai gewoon rond. Auto’s als de Aston Martin Vanquish en Austin Allegro hebben vierkant geprobeerd, maar rond schijnt alsnog het fijnste te zijn, aldus de hele wereld (minus ene D. Hasselhoff). Het bijzondere van dit Hyundai stuurwiel is dat er een scherm in het midden zit. Het Zuid-Koreaanse merk heeft tekeningen daarvan ingediend bij een patentbureau.

Hyundai Virtual Cockpit Concept

Display

Het gaat niet eens om een klein displaytje ofzo, maar echt een compleet scherm met daaromheen een hoepel. Hyundai heeft iets met stuurwielen. Diverse malen hebben we bij concept cars kunnen zien dat Hyundai er graag iets van een schermpje willen monteren.

Genesis Mint Concept

Zo had de Hyundai Genesis Mint concept in 2019 een compleet scherm in het hart van het stuurwiel. Ook is Hyundai langere tijd bezig met het touchscreens voor het stuurwiel. Hun Virtual Cockpit van de vierde generatie (gewoon een concept, ook uit 2019) had twee touchpads voor de bediening van de infotainment-functies.

UPDATE: er zijn veel vragen over de airbag. Volgens Hyundai functioneert deze zoals het hoort. Deze zit dus achter het scherm. Net zoals er nu een cover over heen zit. Het scherm kan gewoon wegklappen, maar zit aan één kant vast met een scharnier. Zo kan de airbag veilig opgeblazen worden, zonder dat je eerst een scherm in jet gezicht krijgt.

Via: Motoronline.