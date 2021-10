Omslagpunt bijtelling van een EV in 2022

Een omslagpunt voor bijtelling voor een EV? Wat bedoelen we en waar ligt dat omslagpunt?

Iedereen kent van vroeger wel het omslagpunt voor diesels. Tegenwoordig al helemaal geen issue meer voor velen. Alleen mensen die zakelijk meer dan 30.000 km per jaar rijden moeten nog met hun wagenparkbeheerder in de slag voor de keuze wel of niet ‘dieselen’. (al schommelt dit met de benzineprijzen van tegenwoordig) Maar ook dat is soms niet meer relevant omdat het aanbod diesels kariger wordt en het aanbod aan zuinige benzine-PHEV’s ook daar steeds interessanter wordt. Het omslagpunt gaven we toen dus aan in KM’s.

Voor een berijder is naast rijplezier ook de bijtelling van doorslaggevend belang. Wanneer is het voor jou als berijder van een zakelijke auto lood om oud-ijzer qua bijtelling?

De standaard EV ten opzichte van benzine

Natuurlijk bestaat ‘de standaard EV’ niet. Maar als we naar bijtelling kijken dan heeft de overheid wel een grens gesteld en die staat voor 2022 op € 35.000 fiscale waarde. Alles met een fiscale waarde tot € 35.000 wordt met 16% bijtelling belast in 2022.

Maar kan je daar überhaupt iets voor ‘rijden’ voor dat bedrag? Hieronder enkele opties die je rondom de € 35.000 fiscale waarde kunt kiezen.

MINI Cooper SE: vanaf € 35.000

Peugeot e-208: vanaf € 29.650

Volkswagen ID.3 : vanaf € 33.500

Hyundai Ioniq: vanaf € 34.015

Fiat 500E: vanaf € 24.900

Kia e-Niro: vanaf € 35.990

Maar terug naar die door de overheid ingezette grens van € 35.000. Dat is het maximale bedrag waarover de overheid ‘bijtellingskorting’ geeft. Want je wist het vast nog. Maar ‘het bijtellingspercentage’ is in NL 22% en daar krijgt een EV korting op.

Maar die korting wordt de komende jaren afgebouwd. De korting voor 2022 is onlangs bevestigd op 6% dus je hoeft ‘maar’ 16% bijtelling te betalen over een in 2022 geregistreerde EV. Maar we gaan naar de berekening

Berekening Omslagpunt EV 2022

Fiscale waarde van € 35.000 * 16% bijtelling (2022) = € 5.600 bruto bijtelling per jaar. Hoeveel de netto bijtelling is hangt natuurlijk af van jouw belastingschijf. Er zijn er 2 sinds 2020 (voorheen waren er 3). Per 2022 is het inkomensbelastingstarief in schijf 1 wederom iets gedaald.

€ 5.600 bruto bijtelling in schijf 1 (Tot € 69.398 betaal je 37,07%) = €2.075,92 netto bijtelling per jaar / 12 maanden = € 172,99 netto bijtelling p.m.

€ 5.600 bruto bijtelling in schijf 2 ( boven € 69.398 betaal je 49,50%) = € 2.772 netto bijtelling per jaar / 12 maanden = € 231 netto bijtelling p.m.

Hoe duur mag de benzine/ diesel of hybride auto zijn om aan dezelfde bijtelling te komen? Dat is het omslagpunt voor de standaard Elektrische auto in 2022.

terugrekenend met het ‘normale’ bijtellingspercentage van 22% en een bruto bijtelling van €5.600 op een EV van € 35.000 kom je uit op een fiscale waarde van € 25.454 als omslagpunt voor 2022. In 2021 met 12% bijtelling voor EV’s tot max € 40.000 was dit omslagpunt € 21.818.

Wat zegt dit? Een elektrische auto is minder aantrekkelijk in 2022 dan in 2021 qua bijtelling. Shop jij (samen met je werkgever) voor het maximale bijtellingsvoordeel van een EV in 2022, dus voor € 35.000. Dan had je dus qua bijtelling ook een benzine of hybride auto tot € 25.454 kunnen leasen!

Om de vergelijking maar eens te maken, voor de bijtelling van een ID.3 kan je dus nog steeds geen Golf 8 rijden, maar wel een Polo!

Voor 2022: alleen een benzine/diesel/hybride auto van minder dan € 25.454 is dus in 2021 aan bijtelling goedkoper dan een EV van € 35.000.

Maar wat heb jij hier aan?

Nou dat is nog eens een goede vraag. Leuk om dat omslagpunt te weten. Maar stel jij redt het niet voor de € 35.000. Niets in het aanbod aan EV’s voor die prijs maakt jou en je familie blij. Kortom: je gaat dik over die fiscale waarde heen met je boodschappenlijstje.

Wat is dan het verschil tussen een benzine of hybride leaseauto en een EV? Nou, om eerlijk te zijn is 2022 dan het jaar waarin vooral PHEV’s volop terug in beeld komen. Want ook weinig BPM, dus aantrekkelijke prijzen en veelal ook lekker potente prestaties door de hybride ondersteuning.

Hoeveel mag een EV duurder zijn dan een andere auto voor dezelfde bijtelling?

Voor 2022 heeft een EV dezelfde bijtelling als een benzine of hybride die € 9.546 goedkoper is (vanaf € 35.000) (de rekensom is € 35.000 -/- € 25.454)

Dit betekent dat voor leaserijders die voor veel geld mogen shoppen het ‘traditionele aanbod’ ook interessant is/wordt.

In 2021 had een EV dezelfde bijtelling als een benzine of hybride die € 18.182 goedkoper is (vanaf € 40.000) (de rekensom is € 40.000 -/- €21.818)

In 2021 hadden de EV’s dus ook in absolute zin een veel grotere voorsprong toebedeeld gekregen van de overheid!

Liever deze EV of liever het alternatief, kies maar!

Altijd leuk om het nog iets concreter te maken

Stel je bent in de markt voor een Tesla Model Y, de Long Range versie staat vanaf € 64.000 op de website van Tesla. Om op dezelfde bijtelling uit te komen heb je dus een budget van € 54.454,-. Voor dat geld kan je ook in een BMW X1 Sport Line Plug in Hybride zitten met 220 pk. Of als je geld over wilt houden kies je voor een Volvo XC40 T5 Plug in Hybrid met 262 pk vanaf € 48.000,-. (Ja de Tesla is dus duur!)

Stel je bent in de markt voor een Audi E-Tron GT van € 106.000 (lucky you), dan kan je dus ook shoppen voor dezelfde bijtelling met een budget van € 96.454,-. Ok, dat is droomgarage-materiaal natuurlijk. Maar laten we eens kijken. Een Mercedes CLS 350 AMG Line wellicht met enkele opties, die vanaf € 92.269 in de prijslijst staat. Of wat te denken van een Audi A7 55 TFSI Pro line S Competition Quattro S tronic met 367pk, ok die is net iets duurder met € 99.141. Maar wel een waardig alternatief en ook hier kan je nog kiezen voor iets minder uitrusting en motorisering.

Stel, al het bovenstaande wordt een beetje te gek en je mag een Skoda Enyaq Iv 80 bestellen van € 48.980,-. Dan zou je om aan dezelfde bijtelling te komen ook iets kunnen bestellen met een traditionele motor voor € 39.434,- . In deze categorie wordt het al iets lastiger om een goed alternatief te vinden. Je koopt (least) er net geen Volkswagen Tiguan Allspace voor en net wel een Skoda Kodiaq. Maar ook daar zal het aanvinken snel een hogere fiscale waarde tot gevolg hebben.

Kortom, hoe duurder de EV, hoe dichter benzine, diesel en hybride versies hem op de hielen zitten qua bijtelling. Gevoelsmatig dan, want in absolute zin is het gewoon € 9.546,- !