Omstreden ‘AirBnB-parkeerapp’ stopt met verkoop bezoekersuren

Gemeenten waren niet zo blij met deze hippe startup.





Je auto vlak voor de plek van bestemming op straat parkeren. Ideaal toch? Je kan verder doorrijden naar waar je moet zijn, waardoor je uiteindelijk minder ver hoeft te lopen. Of, erger nog, met het OV hoeft te reizen. Jammer genoeg vinden heel veel mensen dat ideaal, waardoor heel veel mensen dat willen doen. En aangezien de meeste straten in de Randstad niet zijn ontworpen met veel geparkeerde auto’s in het achterhoofd, wordt straatparkeren geweerd met achterlijke parkeertarieven. En het milieu speelt in dit verhaal natuurlijk ook een rol.

Omdat inwoners van steden het echter ook leuk vinden om bezoek te hebben, zijn bezoekersvergunningen uitgevonden. In bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag kunnen inwoners zo’n vergunning aanvragen, waarmee per maand een bepaald aantal uren geparkeerd kan worden, tegen een gereduceerd tarief. In Amsterdam kunnen inwoners bijvoorbeeld zo’n vergunning krijgen voor 120 uur per kwartaal, waarbij er 65% korting op het parkeertarief is.

Deze combinatie van achterlijke parkeertarieven en de bezoekersvergunning, bracht een paar slimme jongens (m/v) uit Den Haag op een idee. Wat nou als je een app bedenkt – want alles gaat tegenwoordig per app – waarbij inwoners hun bezoekersuren kunnen doorverkopen aan toeristen en dagjesmensen? Zo gezegd, zo gedaan, zoals de gezegde gaat, en die mogelijkheid voegden ze toe aan hun app LekkerParkeren.

Waar de ontwikkelaars waarschijnlijk dachten dat ze heel erg slim waren, was de lokale politiek in Amsterdam en Den Haag – waar de app zou gaan werken – vooral heel erg boos. Sterker nog, beide gemeenten zeiden volgens Het Parool dat het illegaal was, daar die bezoekersvergunning niet mocht worden ingezet voor commerciële doeleinden. Mensen die dat deden, liepen het risico om hun bezoekersvergunning kwijt te raken.

Blijkbaar werd het een beetje te heet onder de voeten voor de mensen achter LekkerParkeren, want in een statement kondigen ze aan met het hele idee te kappen. Het reguliere straatparkeren – zoals iedere andere parkeerapp al aanbiedt – kan via de LekkerParkeren-app nog wel geregeld worden.

Foto: Mastodont, ToyotaFortuner, via Autojunk.nl. Dank aan Ruud voor de tip!