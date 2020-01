Forgiato brengt 26 inch-velgen uit

Groot, groter, grootst?





Alsof ze een glazen bol hebben. Eind november gaf een topman van GM aan dat 24 tot 26 inch-velgen vrij normaal gaan worden. Velgen groeien immers al sinds de jaren ’90 en de top was wat GM betreft nog niet bereikt. En waar komt de Amerikaanse tuner Forgiato nou ineens mee? Juist, 26 inch-velgen.

Forgiato noemt de wielen 26″ Wire Wheel. Heel inspirerend is die naam niet, maar daardoor weet je wel meteen waar je aan toe bent. Het zijn dus flinke velgen met veel spaken, 127 om precies te zijn. De buitenste ring is gemaakt van aluminium, de spaken van roestvrij staal. Forgiato gaat honderd sets maken, in februari begint het bedrijf met de levering.

Om nog even in te gaan op die 26 inch: in ‘normale mensen taal’ is dat 66 centimeter. Dat is zo goed als de helft van de Peugeot 205 waar deze scribent in rondrijdt. Vermoedelijk zijn kopers van oude Franse hatchbacks ook niet de target market van Forgiato, maar mikt het Amerikaanse bedrijf eerder op hiphop-artiesten die flinke SUV’s en pick-up’s kopen. Of oude Chevrolet Impala’s, getuige onderstaande Facebook-post.

1969 Impala on 26" Wire Wheels 150 Spokes Brushed finish Matching Steering Wheel XL Floating Caps

Niet alleen de maten zijn bizar; de prijs is dat ook. Een set van vier velgen kost elfduizend dollar, ofwel bijna 9.900 euro. Maar, wie nog duizend dollar overheeft, kan ook het bijpassende stuur kopen. Dat kost normaal tweeduizend dollar, maar Forgiato geeft korting als je de vier velgen én het stuur samen koopt. Zo wordt het bijna een koopje.